Детективные загадки на смекалку

Загадки на смекалку, которые заставят поломать голову

В мире множество загадок, выдуманных природой или людьми. Как правило, мало кто проходит мимо такого вызова — практически всем интересно испытать свою логику и смекалку и почувствовать себя частью тех нескольких процентов особенных людей, которые в силах решать подобные задачи.

Интересно, что все чаще такого рода задачки попадаются не только на просторах Интернета, но и в школьных учебниках. Казалось бы, даже многие взрослые ломают над ними головы, а авторы школьных учебников предполагают, что решить это должен быть в состоянии ребенок. Хотя, мы не были бы так уверены, что дети сейчас не способны обогнать взрослого в вопросах находчивости.

Проверьте себя и свою смекалку — посмотрите видео и постарайтесь найти разгадки предложенных запутанных ситуаций.

На самом деле, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.