Детективные загадки на смекалку

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Загадки на смекалку, которые заставят поломать голову 

Рамблер 10 часов назад
В мире множество загадок, выдуманных природой или людьми. Как правило, мало кто проходит мимо такого вызова — практически всем интересно испытать свою логику и смекалку и почувствовать себя частью тех нескольких процентов особенных людей, которые в силах решать подобные задачи.
Интересно, что все чаще такого рода задачки попадаются не только на просторах Интернета, но и в школьных учебниках. Казалось бы, даже многие взрослые ломают над ними головы, а авторы школьных учебников предполагают, что решить это должен быть в состоянии ребенок. Хотя, мы не были бы так уверены, что дети сейчас не способны обогнать взрослого в вопросах находчивости.
Проверьте себя и свою смекалку — посмотрите видео и постарайтесь найти разгадки предложенных запутанных ситуаций.
На самом деле, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
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