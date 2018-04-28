Ещё
Загадки, которые мало кто способен решить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загадки, которые мало кто способен решить 

Рамблер 5 часов назад
В мире множество загадок, выдуманных природой или людьми. Как правило, мало кто проходит мимо такого вызова — практически всем интересно испытать свою логику и смекалку и почувствовать себя частью тех нескольких процентов особенных людей, которые в силах решать подобные задачи.
Интересно, что все чаще такого рода задачки попадаются не только на просторах Интернета, но и в школьных учебниках. Казалось бы, даже многие взрослые ломают над ними головы, а авторы школьных учебников предполагают, что решить это должен быть в состоянии ребенок. Хотя, мы не были бы так уверены, что дети сейчас не способны обогнать взрослого в вопросах находчивости.
Проверьте себя и свою смекалку — посмотрите видео и постарайтесь найти разгадки предложенных запутанных ситуаций. Все не так сложно на самом деле, как может показаться на первый взгляд.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка отстояла в суде право ходить в туалет1
Скучающая мама везде носит фото сына в полный рост
13 зараженных радиацией мест рядом с вами6
Невероятные открытия, способные изменить историю3
5 мест на Земле, где не работает гравитация3
Видео
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение