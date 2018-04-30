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Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
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Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним 

Рамблер 9 часов назад
Еще сравнительно недавно ученые всерьез полагали, что Земля плоская, а Солнце движется вокруг нее. С развитием технологий наши знания о Космосе, разумеется, тоже становятся все более и более обширными. Но до сих пор нам сложно представить, насколько огромной является Вселенная.
Наша планета кажется нам огромной: на ней нашли себе место бескрайние океаны, огромные материки, миллиарды людей. Но по сравнению с другими небесными объектами она совсем крошка. На «теле» Юпитера, например, Земля будет выглядеть лишь малюсенькой «веснушкой».
Даже самые мощные телескопы исследователей могут наблюдать лишь малую часть нашей Вселенной. Но даже этого вполне достаточно, чтобы осознать, насколько малы мы в этом мире и как мало о нем знаем.
Факты, о которых вы узнаете из этого видео, наверняка заставят вас по-новому посмотреть на весь этот удивительный мир вокруг.
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