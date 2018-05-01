Недетские сказки 18+: о чем не сказали братья Гримм 

1/11 Настоящая "Красная шапочка" — мрачный триллер. В народных вариантах Шапочка встречает на тропе симпатичного незнакомца, который превращается в волка уже в бабушкином доме. То есть оборотня. Он угощает Шапочку блюдом из бабули, а затем съедает обладательницу яркого головного убора. После чего посещает деревню девочки, где устраивает геноцид местных крестьян. Фото: Кадр из фильма "Красная шапочка"

2/11 Шарль Перро не стал рассказывать утонченным дворянам подобные ужасы, зато сохранил сексуальный подтекст истории и в финале предупредил девиц не доверять соблазнителям, которые как волки хотят лишить их самого дорогого. Братья Гримм и вовсе убрали все неприличное и страшное, и получилась та сказка, которую мы знаем. Фото: Кадр из фильма "Красная шапочка"

3/11 "Золушка" также скрывает много любопытного. В античном прототипе сказки героиней выступала не обиженная сиротка при живом отце, а куртизанка Родопис, которая потеряла сандалию, купаясь в Ниле. Фараон восхитился крошечным размером обуви и велел найти ее хозяйку. Увидев красавицу, он влюбился и сделал одной из своих многочисленных жен. Вероятно, главной. Фото: Кадр из фильма "Золушка"

4/11 В варианте 16 века, записанном Джамбаттиста Базиле, (Перро издал свою в конце 17) Золушка убивает мачеху крышкой от сундука, когда женщина неосторожно в нем копается, при содействии няни. Но последняя проявляет смекалку и выходит замуж за отца девушки, пристроив в дом 6 своих дочерей. Запланировать следующее убийство Золушка не успевает, встречая на городском празднике короля. Фото: Кадр из фильма "Золушка"

5/11 В сказке Перро Золушка как истинная аристократка прощает сестер и даже выдает их замуж за придворных вельмож. Но в варианте братьев Гримм торжествует суровая справедливость. Сестрам Золушки голуби выклевывают глаза и те заканчивают жизнь слепыми и хромыми, так как ранее, чтобы влезть в туфельку, они отрезали себе палец и пятку. Фото: Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"

6/11 "Спящая красавица", которая даже в изложении Перро вызвала нарекания феминисток, в реальности была еще менее невинной сказкой. В варианте Базиле король не ограничился поцелуем, в результате чего у красавицы Талии родились близнецы, сын и дочь. Проснулась молодая мать, когда мальчик в поисках груди начал сосать палец и вытащил шип. Но на этом проблемы девушки не закончились. Фото: ru.wikipedia.org

7/11 Король вернулся посмотреть на мимолетное увлечение, и обнаружив детей, забрал вторую семью с собой. Законная жена не обрадовалась такому повороту событий, и когда муж уехал на войну, приказала детей убить, а красавицу сжечь на костре. К счастью, повар оказывается приличным человеком, а король вернулся раньше времени и казнил жену. Фото: Кадр из мультфильма "Спящая красавица"

8/11 Кстати, оригинальная сказка Перро поцелуем и пробуждением тоже не заканчивается. Молодая королева сталкивается со свекровью-людоедкой. И даже появление детей в молодой семье не может спасти ее от гнева старой королевы. Как и у Базиле, Красавицу и детей спасает случай. Фото: Кадр из мультфильма "Спящая красавица"

9/11 "Рапунцель" — одна из тех историй, которая даже в пересказе братьев Гримм звучит невесело и не имеет ничего общего с мультфильмом. Визиты принца в башню завершаются беременностью длинноволосой блондинки, после чего колдунья Готель отрезает волосы девушки и выгоняет ее в лес. Затем с помощью волос заманивает в башню принца и злорадствует. Фото: Кадр из фильма "Рапунцель: Запутанная история"

10/11 Печальный принц выбрасывается из окна и выкалывает себе глаза, приземлившись в колючий кустарник. В лесу он бродяжничает до тех пор, пока его не находит Рапунцель, к тому времени уже родившая близнецов — мальчика и девочку. Слезы красавицы возвращают зрение принцу, и герои наконец-то живут долго и счастливо. Фото: Кадр из фильма "Рапунцель: Запутанная история"