Вскрытие гробницы Тамерлана: как выпустили дух войны

Существует предание о том, что Великая Отечественная война стала результатом вскрытия советскими археологами в июне 1941 года усыпальницы средневекового тюркского полководца и завоевателя Тамерлана в Самарканде. Есть ли связь между этими событиями и было ли в действительности проклятие Тамерлана?

Великий эмир

Тамерлана (1336-1405), одного из правнуков Чингисхана, иногда также называют Тимуром. Полное имя его звучит как Тимур ибн Тарагай Барлас. По-тюркски его называли Темир («железо»), а в средневековых русских летописях он именовался Темир Аксак. Тамерлан сыграл выдающуюся роль в истории Средних веков. Он знаменит своими походами в Переднюю Азию, Индию, Китай, завоеванием Хорезма и разгромом Золотой Орды. По словам испанского дипломата и путешественника Руя Гонсалеса де Клавихо, Тамерлану удалось завоевать все территории

Малой Индии и Хорасана. В конце концов он создал могущественное восточное государство со столицей в Самарканде. Сам Тамерлан носил титул «великого эмира».

Но Тамерлана интересовали не только войны и власть. По свидетельствам современников, он был умным и образованным человеком, знал несколько языков, включая персидский и арабский, имел познания в области различных наук, истории, философии, литературы.

Скончался Тамерлан 18 февраля 1405 года в городе Отрар, не успев осуществить поход на Китай. Тело было забальзамировано, положено в гроб из черного дерева, обитый серебряной парчой, и отвезено в Самарканд. Останки великого полководца захоронили в недостроенном еще на тот момент мавзолее Гур Эмир. Впоследствии там же похоронили его любимых жен и потомков великого эмира — Тимуридов.

Откуда взялась легенда о проклятии?

На изготовленном из нефрита надгробии выбиты различные надписи арабской вязью. По легенде, одна из них якобы гласит: «Когда я восстану, мир содрогнется». По другой версии, внутри гроба было начертано: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».

Говорят, что 1747 году надгробный камень забрал иранский шах Надир. В тот же день Иран был разрушен землетрясением, а находившийся в Самарканде шах тяжело заболел. Надгробие вернули обратно, а шах вернулся в Иран, и подземные толчки повторились.

Еще в XVI веке великий провидец Мишель Нострадамус оставил такое предсказание: «Закройте, закройте Восток, двери Востока, Ибо с Запада движется черная тень! Кости открытой гробницы угрожают миру заразой. Пройдет два года и откатится эта чума».

Роковые раскопки

В июне 1941 года советское правительство приняло решение вскрыть усыпальницу тимуридов Гур-Эмир. Директива была подписана лично Сталиным. Официальным поводом для раскопок являлся юбилей узбекского поэта Алишера Навои , близкого к тимуридам. Но скорее всего, полагают некоторые историки, в саркофагах надеялись отыскать ценные артефакты.

Работы по вскрытию гробницы начались утром 21 июня. С самого начала словно некие потусторонние силы препятствовали раскопкам. Сначала по непонятной причине погас свет, потом пришла в неисправность лебедка. Во время обеденного перерыва кинооператор Малик Каюмов , проводивший съемки на месте раскопок, отправился в ближайшую чайхану и встретил там троих стариков, один из которых показал ему старинную рукописную книгу, где говорилось по-арабски: «Кто вскроет могилу Тамерлана — выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Впоследствии выяснилось, что книга была изданным в XVII сборником местных легенд и преданий.

Несмотря на предупреждение, могила Тамерлана была вскрыта, из нее извлекли скелет, предположительно принадлежавший великому эмиру, что подтверждала поврежденная коленная чашечка — при жизни Тимур хромал… Череп полководца передали для исследований академику Герасимову, также участвовавшему в экспедиции. А рано утром 22 июня Германия напала на Советский Союз.

Возвращенный прах

Каюмов вспоминает, что в октябре 1942 года, будучи на фронте под Ржевом, он смог добиться встречи с маршалом Жуковым и убедил его в необходимости возвращения останков Тамерлана в усыпальницу. И будто бы в итоге сам Сталин распорядился вернуть череп на место. Останки всех тимуридов были вновь погребены с почестями и соблюдением всех положенных мусульманских обрядов: советское правительство даже выделило на это огромную по тем временам сумму в миллион рублей. Перезахоронение состоялось 19—20 ноября 1942 года. Как раз в эти дни началось наступление Красной армии в Сталинградской битве, ознаменовавшее перелом в войне. Кстати, академик Герасимов, несмотря на дефицит времени, успел воссоздать облик Тамерлана, благодаря чему мы теперь знаем, как выглядел этот выдающийся человек.

Могла ли война начаться из-за того, что прах Тамерлана был потревожен? Скептики уверяют, что она и так бы началась, поскольку план ее был разработан Гитлером еще в 1940 году. Еще весной 1941 года была определена приблизительная дата вторжения в СССР, а 10 июня она определилась окончательно. 20 июня гитлеровские войска получили команду готовиться к наступлению.

Хотя кто знает… Осквернять захоронения не рекомендовалось во все времена. А на Востоке к этой рекомендации относились особенно трепетно, причем и в языческую, и в мусульманскую эпоху. Может быть, не зря?