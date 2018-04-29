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Турок ремонтировал дом и нашел подземный город
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Турок ремонтировал дом и нашел подземный город 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
В 1963 году Мехмед Али ремонтировал свой дом и случайно пробил одну из стен. Внутри, в полости в стене обнаружилась древняя лестница, ведущая в самый настоящий подземный город. Так был найден Деринкую — огромный подземный город, который построили задолго до рождения Христа.
Археологи выяснили, что Деринкую был построен еще в II тысячелетии до нашей эры. Многие века люди спасались под землей от нашествия кочевников и религиозных преследователей.
Восемь ярусов города уходят под землю на 60 метров. В глубокой древности здесь могли месяцами жить примерно 20 000 человек.
Площадь Деринкую огромна — 4 квадратных километра.
На сегодняшний день историки изучили лишь половина всей территории Деринкую. Древний город таит еще много загадок.
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