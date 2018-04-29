Зачем в СССР ликвидировали кладбища

В начале ХХ века на территории практически всех советских городов было уничтожено множество кладбищ, большинство из которых располагалось возле православных храмов. Для чего это было сделано? И что сегодня находится на месте бывших погостов?

Новый декрет

До XIV века усопших в России хоронили преимущественно на кладбищах, обустроенных возле храмов, церквей и монастырей. В связи с активным приростом населения мест на этих небольших погостах стало не хватать. Именно поэтому в 1758 году на окраине Москвы было создано первое городское кладбище — Лазаревское. А в 1771 году, когда в России бушевала эпидемия чумы, трупы больных во избежание заражения хворью стали закапывать за чертой городов. В конце XIX — начале XX веков хоронить покойников возле храмов вообще запретили. В виде исключения этой чести удостаивались лишь некоторые священнослужители и благодетели церкви.

После революции, а именно 7 декабря 1918 года, в свет вышел новый Декрет Совета народных комиссаров «О кладбищах и похоронах». Абсолютно все, что было связано с похоронами — «кладбища, крематории и морги, а также организация» погребений, переходило в ведение Советов депутатов. С того времени в течение нескольких лет с лица земли было стерто огромное количество погостов в черте Москвы, нынешнего Санкт-Петербурга и других городов.

Борьба с религией или место под строительство?

Особенно активно кладбища, в том числе расположенные по периметру православных храмов, уничтожались в период с конца 1920-х по конец 1960-х годов. Некоторые историки считают, что причиной того была религиозная атрибутика (кресты и прочее), которая украшала большинство могил. Однако дело заключалось не только в борьбе с «опиумом для народа».

На самом деле в связи с ростом городов многие погосты, организованные прежде за чертой населенных пунктов, теперь находились на их территории, а порой и в самом центре. Города увеличивались в размерах, а старые кладбища только мешали новой застройке.

Кроме того, «Санитарные нормы и правила устройства и содержания кладбищ», изданные как раз в 20-х годах прошлого столетия, запрещали какие-либо захоронения в непосредственной близости с местами общественного пользования. Тогда во многих бывших храмах открывались краеведческие музеи или клубы, которые к этим самым местам общественного пользования и относились.

Строительство на костях

В 1937 году было окончательно ликвидировано упомянутое выше Лазаревское кладбище в Москве, располагавшееся в Марьиной Роще на улице Советской армии. На территории погоста разбили детский парк, а в 1970-х годах там же проложили улицу под названием Сущевский Вал.

В конце 1950-х годов в столице сравняли с землей Филевское кладбище, которое находилось между Кутузовским проспектом и Москвой-рекой. Позже на этом участке появилось здание Государственного хранилища ценностей — Гохрана.

На месте Кожуховского столичного кладбища теперь стоит школа за номером 2056.

Братское кладбище в районе станции метро «Сокол» в 1932 году было тоже уничтожено. На его территории обустроили парк.

В районе Семеновского кладбища в Москве, закрытого в 1932 году, были возведены корпуса завода «Салют» и проложены трамвайные пути.

Земли Митрофаниевского кладбища в Санкт-Петербурге сегодня заняты гаражными кооперативами и складскими помещениями. На месте одного из днепропетровских погостов в конце 1930-х годов был построен стадион, который теперь называется «Днепр-Арена». В Новосибирске на территории бывшего некрополя находится Центральный парк культуры и отдыха.