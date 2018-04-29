Ещё
Как Сталин хотел присоединить к СССР Турцию и Иран
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Сталин хотел присоединить к СССР Турцию и Иран 

Русская семерка 5 часов назад
Фото: Русская семерка
25 августа 1941 года, в самый разгар немецкой оккупации СССР, советские и британские войска начали совместные военные действия в Иране под кодовым названием «Операция „Согласие“» (англ. Operation Countenance). По сути дела, военная акция была инициативой Иосифа Сталина, который очень опасался германофильских настроений шаха Реза Пехлеви, а также возможности допуска фашисткой Германии к иранской нефти.
В результате операции произошла смена монархов, а немцы так и не получили контроль за стратегическим сырьем. Уже после Второй мировой войны Сталин попытался расширить советское влияние в этой стране. Советское руководство потребовало, чтобы Иран допустил СССР к разработке нефти в северной части этого государства. Фактически это стало главным условием вывода советских войск из Ирана. Соглашение было подписано иранским правительством в 1946 году. СССР вывел войска, однако меджлис (парламент) так и не ратифицировал договор.
В этот период Сталин рассматривал вариант оккупации части Ирана с возможным включением ее в состав среднеазиатских республик Советского Союза. Но в конечном счете, «великий кормчий» не пошел на этот шаг, чтобы окончательно не испортить отношения с Великобританией и США.
Территориальные претензии к Турции Советский Союз предъявил в самом конце войны. Советское руководство планировало наказать это государство за сотрудничество с фашисткой Германией, присоединив к себе территории, когда-то принадлежавшие Российской империи.
Создание Турецкой Союзной Социалистической Республики даже не рассматривалось: оккупированные земли просто должны были распределить между Грузинской ССР и Армянской ССР. Однако планы СССР вызвали жесткий отпор у США и Великобритании, и советское руководство заявило о своем отказе от территориальных претензий в 1953 году, сразу же после смерти Сталина.
Русская семерка: последние новости
Вскрытие гробницы Тамерлана 21 июня 1941 года: как выпустили дух войны Как британцы смогли завоевать полмира Янтарная комната и другие сокровища, которые бесследно пропали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путешественница во времени» показала мир будущего277
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру13
В зубе мужчины зародилась новая жизнь8
Страшные тайны СССР: трагедии, о которых молчали215
Впечатляющие фотографии появления человека на свет83
Видео
10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
Безумный мир
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение