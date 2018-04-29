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Знаменитые фотографии, оказавшиеся крутой подделкой
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Знаменитые фотографии, оказавшиеся крутой подделкой 

Trendymen 1 час назад
Все эти снимки оказались ненастоящими, они — лишь хорошая подделка
1/7  Путин на медведе. Конечно, нам эта фотография кажется просто смешной. Однако в западных социальных сетях на историю про то, как президент России прокатился на настоящем медведе, повелись сотни тысяч людей.
Фото:
2/7  Радиоактивный кальмар. Ужасный морской монстр на берегу Санта-Моники! Примерно так описывали снимок многочисленные калифорнийские газеты. Истинное положение дел выяснилось лишь год спустя: талантливый художник взял фотографию мертвого кита с побережья Чили и нарисовал свое чудовище в Photoshop прямо поверх оригинальной картинки.
Фото:
3/7  Разъяренный зверь. Снимок в свое время облетел всю сеть и даже сегодня находятся люди, понятия не имеющие о его истинной природе. На реальной фотографии все точно так же, за исключением самого «охотника». Фото сделал Тим Спаркс (парень с бородой и рыжими волосами) и уже успел признаться в том, что просто хотел повеселиться.
Фото:
4/7  Счастливая пара. Мэрилин Монро и Джеймс Дин никогда не принимали участия в совместных съемках. Кадр, который вы видите, в течение десятков лет тиражировался по всему миру в качестве доказательства существования некоего секретного проекта, который так и не увидел свет. Оригинальный снимок Мэрилин сделан в 1955 году на крыше Ambassador Hotel.
Фото:
5/7  Корпоративный фейл. В 2016 году компания Nikon провела конкурс, участие в котором мог принять любой. Победителем стал некий житель Гонконга Юй Вэй — на первый взгляд, его снимок и правда выглядит круто. Вот только спустя пару дней опытные фотографы раскусили «победителя» в банальной вставке объекта (самолета) в кадр.
Фото:
6/7  Жертвенная антилопа. Элисон Баттинг получил кучу отзывов после того, как рассказал о жертвенном поступке антилопы, якобы оставшейся на месте, чтобы ее детеныши могли убежать. Реальность оказалась куда веселее: мамаша-гепард учила котят охотиться. Беднягу импалу, в течение часа валяли по земле неумелые охотники, после чего «добыча» в конце-концов смогла убежать.
Фото:
7/7  Две могилы и несчастный мальчик. Мальчик рыдает между родительских могил после налета боевиков в Сирии. Но фото было частью арт-проекта. Мальчик на снимке не был случайным ребенком, которого заметил мастер военной журналистики Абдул Азиз аль Отайби. Он был его племянником. Что еще? Ах, да. Могилы — всего лишь куча камней. Снимок сделан не в Сирии, а в Саудовской Аравии.
Фото:
Вирусные фотографии сегодня распространяются по интернету со скоростью света. Профессионалы давно уже выяснили несколько основных характеристик, придающих картинке серьезного веса в социальных сетях: страдания, юмор, животные в странных ситуациях, знаменитости — и, конечно, сочетание всего этого в одном изображении в разных пропорциях.
Эта коллекция фото собрала миллионы лайков по всему миру. На основе многих из них серьезные издания делали не менее серьезные материалы и заявления. Вот только все они оказались ненастоящими — эти фото лишь хорошая подделка. Листайте фотогалерею.
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