Знаменитые фотографии, оказавшиеся крутой подделкой

Две могилы и несчастный мальчик. Мальчик рыдает между родительских могил после налета боевиков в Сирии. Но фото было частью арт-проекта. Мальчик на снимке не был случайным ребенком, которого заметил мастер военной журналистики Абдул Азиз аль Отайби. Он был его племянником. Что еще? Ах, да. Могилы — всего лишь куча камней. Снимок сделан не в Сирии, а в Саудовской Аравии.

7/7 Две могилы и несчастный мальчик. Мальчик рыдает между родительских могил после налета боевиков в Сирии. Но фото было частью арт-проекта. Мальчик на снимке не был случайным ребенком, которого заметил мастер военной журналистики Абдул Азиз аль Отайби. Он был его племянником. Что еще? Ах, да. Могилы — всего лишь куча камней. Снимок сделан не в Сирии, а в Саудовской Аравии.

Жертвенная антилопа. Элисон Баттинг получил кучу отзывов после того, как рассказал о жертвенном поступке антилопы, якобы оставшейся на месте, чтобы ее детеныши могли убежать. Реальность оказалась куда веселее: мамаша-гепард учила котят охотиться. Беднягу импалу, в течение часа валяли по земле неумелые охотники, после чего «добыча» в конце-концов смогла убежать.

6/7 Жертвенная антилопа. Элисон Баттинг получил кучу отзывов после того, как рассказал о жертвенном поступке антилопы, якобы оставшейся на месте, чтобы ее детеныши могли убежать. Реальность оказалась куда веселее: мамаша-гепард учила котят охотиться. Беднягу импалу, в течение часа валяли по земле неумелые охотники, после чего «добыча» в конце-концов смогла убежать.

Корпоративный фейл. В 2016 году компания Nikon провела конкурс, участие в котором мог принять любой. Победителем стал некий житель Гонконга Юй Вэй — на первый взгляд, его снимок и правда выглядит круто. Вот только спустя пару дней опытные фотографы раскусили «победителя» в банальной вставке объекта (самолета) в кадр.

5/7 Корпоративный фейл. В 2016 году компания Nikon провела конкурс, участие в котором мог принять любой. Победителем стал некий житель Гонконга Юй Вэй — на первый взгляд, его снимок и правда выглядит круто. Вот только спустя пару дней опытные фотографы раскусили «победителя» в банальной вставке объекта (самолета) в кадр.

Счастливая пара. Мэрилин Монро и Джеймс Дин никогда не принимали участия в совместных съемках. Кадр, который вы видите, в течение десятков лет тиражировался по всему миру в качестве доказательства существования некоего секретного проекта, который так и не увидел свет. Оригинальный снимок Мэрилин сделан в 1955 году на крыше Ambassador Hotel.

4/7 Счастливая пара. Мэрилин Монро и Джеймс Дин никогда не принимали участия в совместных съемках. Кадр, который вы видите, в течение десятков лет тиражировался по всему миру в качестве доказательства существования некоего секретного проекта, который так и не увидел свет. Оригинальный снимок Мэрилин сделан в 1955 году на крыше Ambassador Hotel.

Разъяренный зверь. Снимок в свое время облетел всю сеть и даже сегодня находятся люди, понятия не имеющие о его истинной природе. На реальной фотографии все точно так же, за исключением самого «охотника». Фото сделал Тим Спаркс (парень с бородой и рыжими волосами) и уже успел признаться в том, что просто хотел повеселиться.

3/7 Разъяренный зверь. Снимок в свое время облетел всю сеть и даже сегодня находятся люди, понятия не имеющие о его истинной природе. На реальной фотографии все точно так же, за исключением самого «охотника». Фото сделал Тим Спаркс (парень с бородой и рыжими волосами) и уже успел признаться в том, что просто хотел повеселиться.

Радиоактивный кальмар. Ужасный морской монстр на берегу Санта-Моники! Примерно так описывали снимок многочисленные калифорнийские газеты. Истинное положение дел выяснилось лишь год спустя: талантливый художник взял фотографию мертвого кита с побережья Чили и нарисовал свое чудовище в Photoshop прямо поверх оригинальной картинки.

2/7 Радиоактивный кальмар. Ужасный морской монстр на берегу Санта-Моники! Примерно так описывали снимок многочисленные калифорнийские газеты. Истинное положение дел выяснилось лишь год спустя: талантливый художник взял фотографию мертвого кита с побережья Чили и нарисовал свое чудовище в Photoshop прямо поверх оригинальной картинки.

Путин на медведе. Конечно, нам эта фотография кажется просто смешной. Однако в западных социальных сетях на историю про то, как президент России прокатился на настоящем медведе, повелись сотни тысяч людей.

1/7 Путин на медведе. Конечно, нам эта фотография кажется просто смешной. Однако в западных социальных сетях на историю про то, как президент России прокатился на настоящем медведе, повелись сотни тысяч людей.

Вирусные фотографии сегодня распространяются по интернету со скоростью света. Профессионалы давно уже выяснили несколько основных характеристик, придающих картинке серьезного веса в социальных сетях: страдания, юмор, животные в странных ситуациях, знаменитости — и, конечно, сочетание всего этого в одном изображении в разных пропорциях.

Эта коллекция фото собрала миллионы лайков по всему миру. На основе многих из них серьезные издания делали не менее серьезные материалы и заявления. Вот только все они оказались ненастоящими — эти фото лишь хорошая подделка. Листайте фотогалерею.