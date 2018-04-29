Знаменитые фотографии, оказавшиеся крутой подделкой 

Вирусные фотографии сегодня распространяются по интернету со скоростью света. Профессионалы давно уже выяснили несколько основных характеристик, придающих картинке серьезного веса в социальных сетях: страдания, юмор, животные в странных ситуациях, знаменитости — и, конечно, сочетание всего этого в одном изображении в разных пропорциях.
Эта коллекция фото собрала миллионы лайков по всему миру. На основе многих из них серьезные издания делали не менее серьезные материалы и заявления. Вот только все они оказались ненастоящими — эти фото лишь хорошая подделка. Листайте фотогалерею.