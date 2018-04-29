Кого на Руси звали «блудницами»

В наши дни слово «блуд», как правило, употребляется только в религиозном контексте. Большинство людей считают его синонимом слова «разврат». Но на самом деле понятие «блуда» несколько шире. А появилось оно в русском языке в очень давние времена.

Блуд в церковном смысле

Религия определяет блуд как «незаконное, безбрачное сожительство, вид любодеяния». Подчеркивается, что блуд может быть и мысленным — то есть когда человек грешит не действием, а в своих помыслах.

В широком понимании «блудом» является «любое отступление от Бога, от воли Божией, ересь, идолопоклонство, неверие». Другими словами, блудом принято называть не только действия и мысли, связанные с развратом и прелюбодеянием, но и любые проявления вероотступничест ва: например, сомнения в истинности христианской веры, поиски другой веры.

Кого на Руси звали «блудницами»?

Теперь перейдем к трактовке блуда на Руси. Дело в том, что изначально, в древнеславянскую эпоху, такого понятия, как блуд, у нас вообще не существовало. Практиковалось многоженство (вспомним, что даже у князя Владимира, крестителя Руси, было одновременно несколько жен и множество наложниц). Однако жены не находились в рабском подчинении у мужей и могли даже изменять, если те не уделяли им достаточно внимания. Случалось, женщина меняла мужа, если новый возлюбленный обещал сделать ее «главной» женой.

Девственности славяне не придавали слишком большого значения. Во время праздников иногда устраивали «игрища», во время которых молодежь активно вступала в интимные отношения друг с другом. Например, такими вакханалиями обычно сопровождался праздник в честь божества Лада, позднее трансформировавшийся в праздник Ивана Купалы.

Уже в XVII веке православные монахи характеризовали праздник Ивана Купалы так: «Тут же есть мужам и отрокам великое падение на женское и девичье шатание. Тако же и женам мужатым беззаконное осквернение тут же».

Лишь в VII веке в русском языке появилось понятие «блудница». Однако оно не носило никакого «интимного» оттенка: так называли девушек и вдов, находившихся в поисках мужей — «блуждающих».

После принятия христианства, в XII веке, «блудницами» стали называть девушек и женщин, вступавших в интимные отношения не состоя в браке. Но только в XVIII веке слово это стало означать позор для женщины. Интересно, что блудом называли лишь связь с незамужней женщиной — девушкой или вдовой. Отношения с замужней звалось прелюбодейством, а профессиональных проституток звали не блудницами, а «срамными девками».

Борьба с блудом

И светские власти, и церковь пытались бороться с «блудным» поведением. Еще княгиня Ольга в 953 году издала указ о том, что девушка, лишившаяся девственности вне брака, должна заплатить денежную или вещевую компенсацию. В 967 году князь Святослав запретил языческим волхвам заниматься дефлорацией девственниц перед свадьбой (такая традиция существовала на Древней Руси в те времена) и возложил эту обязанность на мужей. Также князь попытался ввести запрет на танцы «в непотребное время», то есть в дни, когда не отмечалось никаких праздников. Дело в том, что в плясках часто присутствовали элементы эротики: например, во время прыжков и подскоков оголялись интимные места танцоров. Но указ не прошел — народ начал бунтовать.

С приходом христианства церковь также ввела ряд запретов, целью которых была борьба с «блудом». Так, в интимные отношения, по мнению церковников, люди должны были вступать только ради зачатия. Разрешалось заниматься любовью лишь в одной позиции: лежа лицом к лицу. Нельзя было целовать тело супруга, а «добрая жена» должна была испытывать отвращение к половой жизни. Запрещался интим в постные дни, и еще предписывалось совершать не более одного полового акта в день. Супруги после «греха соития» должны были обязательно мыться отдельно, а не в общей бане. Грехом считалось женщине «возводить брови и краситися, дабы не прельстити человекы во погыбель сласти телесныя». Во время исповеди прихожанин должен был подробно отчитаться обо всех «блудных грехах».

Даже «просвещенная» Екатерина Великая внесла свою лепту в борьбу против «блуда», запретив в 1784 году использовать общие бани и повелев строить раздельные мыльни для мужчин и женщин.

Тем не менее, к запретам многие относились формально. Народ активно совокуплялся (скажем, устраивали свальный грех по пьянке на свадьбах), а затем шел в храм. И неизменно получал отпущение «блудных» грехов в обмен на покаяние.