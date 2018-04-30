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Как исчезли гигантские ленивцы
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Как исчезли гигантские ленивцы 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Ледниковый период"
Ученые восстановили древнюю сцену охоты на гигантских ленивцев: на территории заповедника Белые Пески в США они обнаружили более ста окаменелых следов, оставленных ленивцами около 10−15 тысяч лет назад. Кроме того, рядом со следами ленивца исследователям удалось различить еще следы людей, которые, вероятно, охотились на этих животных.
Возможно, древние люди следили за ленивцами, а затем окружили их и напали. Некоторые следы указывали на то, что животные широко шагали, резко разворачивались навстречу охотникам и поднимались на задние лапы, отбиваясь от опасности.
Гигантские ленивцы жили на территории современной Южной и Северной Америки и по размерам превосходили слонов, их вес достигал нескольких тонн. Долгое время ученые предполагали, что животные вымерли из-за изменений климата, однако новые исследования указывают на то, что к этому могли быть причастны люди.
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