Почему на Руси тещ любили сильнее свекровей

Взаимоотношения с новыми родственниками — тёщами и свекровями — на Руси определялись брачными традициями и укладом жизни вообще. Русское общество многие века отличалось крайней степенью патриархальности. Мужчина испокон веков считался не просто главой семьи, а пастырем своей жены и детей. Женщину в семьях воспринимали как неразумный «придаток» мужа.

Это положение русской женщины ярко отражено в «Домострое». Муж обязан был воспитывать свою жену, наставлять ее на истинный путь как словом, так и «делом», т.е. побоями. Такое незавидное положение девушки проецировалось и на ее отношения со старшими родственниками — свекром и свекровью.

Слово «свекровь» произошло от праславянского корня и буквально обозначает «всем кровь», т.е. родная всем по крови. По старинной русской традиции невеста переходила жить в дом к мужу. Автоматически она приходила в семью и к своим свекрам, поскольку сыновья на Руси редко обосабливались от родителей. Все поколения предпочитали жить вместе. Так легче и землю обрабатывать, и все остальное хозяйство поднимать.

Вчерашняя ненаглядная невеста, ступив на порог мужнина дома, превращалась в самое бесправное существо в семье. Во-первых, она была бесправной потому, что была женщиной, по древнерусским понятиям «существом второго сорта». Во-вторых, она была бесправной, поскольку была младшей женщиной да еще и жила «в приймах» (в чужом доме, куда ее приняли).

Невестка обязана была беспрекословно подчиняться всем: своему мужу, его отцу, деду (если тот был жив), матери мужа. Свекрови зачастую использовали своих невесток в качестве бесплатной рабсилы. Молодые женщины очень сильно страдали от произвола, который нередко учиняли над ними матери мужей. Хуже всего то, что они не смели перечить, жаловаться, практически не имели шансов развестись и вернуться в семью своих родителей.

С тещами дело обстояло прямо противоположным образом. Хоть слово «теща» и произошло от праславянского корня, который обозначает всего лишь «тетя», «тетка», отношения у тещ с зятьями были куда лучше, чем у свекровей — с невестками. Матери жен лучше относились к их мужьями хотя бы уже потому, что те были мужчинами и априори заслуживали этим уважение. Зятья были кормильцами для их дочерей и детей, рожденных в браке.

Некоторые тещи, имевшие много дочерей, готовы были дорогому зятьку в ноги кланяться за то, что забрал из их дома «лишний рот». Уважительное отношение к зятьям нашло отражение в старой русской традиции ходить к теще на блины на Масленицу. Если и были какие-то разногласия у женщин со своими зятьями, они могли наладить отношения на этот праздник. Несмотря на то, что теща — это все лишь посторонняя «тетя», она была более дружна с зятем, чем свекровь — с невесткой.