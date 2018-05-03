О каких сделках Россия пожалела

Международные торговые соглашения не всегда бывают удачными на протяжении всей истории человечества. И России есть, о чем сожалеть.

Продажа Аляски

Еще в XVIII веке Аляска безраздельно принадлежала Российской империи. Однако владеть удаленной и неприспособленной территорией, коей оказались северные земли, стало обременительно. «Продать — самый верный способ!» Долго не думали… Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне.

Многие наши граждане сокрушаются относительно продажи колонии. Дескать, это было одной из крупнейших ошибок в истории государства российского: за «золотой кладезь» запросили «всего-то» 7,2 миллионов долларов.

Впоследствии на Аляске было найдено золото, началась знаменитая золотая лихорадка и добытые ископаемые превысили стоимость покупки многократно. Это, конечно, досадно, но главный провал сделки все же в другом: «вырученные» от продажи деньги так и не попали в Россию.

7 миллионов долларов было переведено в Лондон банковским переводом, а уже из Лондона в Петербург морским путем повезли купленные на эту сумму золотые слитки. Но случилась беда — барк Orkney, на борту которого был драгоценный груз, 16 июля 1868 года затонул на подходе к Петербургу.

Было ли в нем на тот момент золото, или оно вообще не покидало пределов Англии, неизвестно. Страховая компания, застраховавшая судно и груз, объявила себя банкротом, и ущерб был возмещен лишь частично.

Продажа Русской Калифорнии

Русская колония в Калифорнии, Форт-Росс, была основана участниками Российско-Американской компании в 1812 году. Русская колония возглавлялась губернатором, который получал жильё и зарплату. Француз Августин И. Духот-Силли писал в 1828 году, что 60 русских, 80 кодяков с Аляски и около 80 местных индейцев «жили дружно». Главным направлением хозяйства этой территории был промысел котиков. Правда, количество котика стало стремительно уменьшаться, и была сделана ставка на выращивание зерна и разведение скота — продовольствие для Аляски и прибывающих кораблей.

Это не увенчалось особым успехом: в силу природных условий было трудно вырастить хороший урожай.

Единственное, что удалось сделать блестяще, так это вырастить огромный фруктовый сад недалеко от форта с яблонями, грушами, персиковыми деревьями и виноградником — сад жив до сих пор и некоторым деревьям около 200 лет. Виноградник стал плацдармом для разведения винограда по всей Калифорнии и сегодня виноград Калифорнии считается одним из лучших.

Постепенно в Русско-Американской компании приходили к выводу о необходимости продажи колонии: количество котика постоянно уменьшалось, сельское хозяйство не было таким продуктивным, как в России, мексиканцы постоянно теснили русских и требовали признания их республики, с чем Николай I, ярый приверженец абсолютной монархии, не мог согласиться.

В 1839 году царь одобрил план компании о ликвидации колонии. Но никто не хотел покупать колонию — надеялись, что русские сами уйдут. Только в 1841 году Форт-Росс был продан гражданину Мексики швейцарского происхождения Джону Саттеру за 43 тысячи рублей серебром.

В счёт оплаты Саттер поставлял на Аляску пшеницу, но так и недоплатил почти 38 тысяч рублей. Таким образом Русская Калифорния была продана всего за 5 тысяч рублей.

31 декабря 1841 года русская колония перестала существовать, а договор продажи оставался тайным (по приказу царя) до 1857 года.

Английская монополия

В 1555 году царь Иоанн IV выдал английской компании Muskovy Company грамоту на беспошленную торговлю оптом и в розницу в пределах Российского государство. По соглашению, английские торговцы не подлежали российской юрисдикции, а спорные вопросы решались исключительно царем.

Английские торговцы подорвали развитие внутренней экономики, поскольку фактически регулировали цены. В результате уже через несколько лет англичане установили контроль за большинством солеварен в России.

Кроме того, английская компания не давала пробиться на перспективный российский рынок другим европейским державам. Фактически от деятельности Muskovy Company выигрывал только царь, который получал «личный процент» с вывоза британцами из России воска, пеньки и соли. Монополия продержалась почти сто лет и была ликвидирована только Алексеем Михайловичем.