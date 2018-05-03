Тест: что вы знаете о радио на самом деле?

7 мая — день, вошедший в историю как День рождения радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи и отмечается он не только в России, но и на территории всего бывшего СССР.

Кредит доверия ко всему, что озвучивалось на волнах радио, был колоссален. Даже если в эфире сообщался откровенный абсурд (а такого практически не случалось), слушатели воспринимали все максимально серьезно.

Например, сказанная в эфире радиостанции Великобритании первоапрельская шутка вызвала шквал негодования и возмущения. Дело в том, что ведущий решил подойти с юмором к разговорам в прямом эфире, и сообщил, что вскоре на нашей планете понизится гравитация из-за прохождения Плутона рядом с Венерой, поэтому если подпрыгнуть ровно в 9:47, то можно ощутить невесомость.

Уже в 9:48 на телефон радиостанции посыпались гневные звонки от разочарованных людей, которые подпрыгнули, но ничего необычного так и не ощутили.

А что вы знаете о радио на самом деле? Пройдите наш тест и узнайте.