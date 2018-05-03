Что делали на Руси, чтобы разбогатеть

Во все времена люди использовали различные способы для привлечения финансовой удачи. Особенно это могло быть актуально в быте бедных крестьян, которые не могли заработать больше, чем получали. Поэтому им оставалось уповать только на чудо.

Следование приметам

На Руси следили, чтобы веник непременно стоял метелкой вверх, иначе достаток будет «выметен» из дому. По той же причине не рекомендовалось выметать сор после наступления темноты или подметать полы разными вениками.

Также русские и по сей день считают плохой приметой свистеть в доме — суеверие говорит, что свист накликает бедность.

Нельзя было давать деньги в долг вечером: якобы вместе с уходящим днем из дома могли уйти и сбережения. Не передавали деньги и через порог — это сулило не только безденежье, но и иные неприятности. Нельзя было передавать деньги из рук в руки, надо было положить их на что-нибудь, кроме обеденного стола: в таком случае это якобы вело к потере финансов.

Садиться на стол тоже запрещалось из-за суеверия о том, что это приведет к бедности. Обеденный стол вообще имел для наших предков сакральное значение и предназначался только для вкушения пищи.

Обряды

На Руси издавна существовала традиция кормить птиц. Считалось, что рассыпанные хлебные крошки или семечки, которые склюют птицы, привлекут богатство. На свадьбе жениха и невесту принято было осыпать зерном, чтобы в молодой семье был достаток.

Древнейшим русским обрядом на привлечение финансов было «сеяние» денег. Желающие обогатиться выходили ночью в поле, держа в руках решето с деньгами, и имитировали «посев», при этом читая соответствующие заговоры с просьбой об изобилии.

Также люди купались в отварах особых трав, которые, по поверьям, привлекали богатство и умывались из серебряной или золотой посуды, если она была в доме.

Поиски клада

Масса суеверий была связана с поисками кладов. «Рассказывают, что клады показываются по ночам в виде светлых огоньков над тем местом, где клад схоронен, и обыкновенно в ночное время, иногда в виде свечи горящей, — пишет этнограф Забылин в книге „Русский народ, его обычаи, предания, суеверия и поэзия“. — Тут нужно сделать удар по той вещи и сказать: аминь, аминь, разсыпься! И будто клад покажется в виде котла, сундука, с разными драгоценностями и монетами…».

Самые большие шансы найти клад появлялись в ночь на Ивана Купалу. Минх в своем труде «Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии» сообщает следующее: «Желающие добыть клад берут под вечер Ивана Купалы (24 июня) свечи от покойников, те самые, которые раздаются мирянам во время панихиды над усопшим и утаенные при этом случае, идут к тому месту, где предполагают найти клад. Взявши ладаницу, окуривают кругом то место до трех раз, вынимают из ладаницы уголь, кладут его на землю и вздувают огонь, чтобы зажечь восковую свечу; как покажется огонек, то над ним держат немного ломы, щупы, лопаты и начинают рыть клад».

Однако для того, чтобы наверняка отыскать сокровища, требовалось иметь при себе разрыв-траву (так, очевидно, встарь называли папоротник).

Заговоры

Денежных заговоров и заклинаний существовало великое множество. Популярным способом был заговор на осине. Следовало подойти к дереву в период листопада, схватиться за ствол и трясти его так, чтобы осыпалось максимальное количество листьев. При этом следовало произносить магические слова.

Талисманы

Привлекающими деньги считались некоторые камни, например, малахит, бубенцы, булавки, подковы. Их часто носили при себе, либо вешали над дверью.