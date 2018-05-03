Почему народ любил русских князей

Желание хвалить и порицать вышестоящее руководство всегда было в крови у русских людей. Не избежали этой участи и начальники домонгольской Руси.

Щедрость

Главным качеством для русского князя была щедрость к своим людям и, прежде всего, к своей дружине. Славный предводитель войска любит не золото и драгоценности, а свою дружину, одаривая уже ее золотом и угощениями. В обмен на это дружина славит князя и верной службой отплачивает ему за щедрость.

Если же князь не был щедр, дружина могла и возроптать на своего предводителя. В летописях описывается знаменитый случай, когда люди князя, однажды изрядно подвыпивши, начали жаловаться на Владимира: «Горе головам нашим: дал он нам есть деревянными ложками, а не серебряными».

Владимир это услышал и приказал выковать серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой с дружиною доискались золота и серебра».

Возможно, что дружина, требуя серебряных ложек для еды, имела в виду не банальное утоление голода, а то, что князю полагается одаривать своих соратников атрибутами ценности и престижа.

Благие дела

Вообще, больше всего похвалы князь мог получить от своих приближенных, в круг которых входили не только воины. В документах того времени образцовым поведением считается участие князя во всех областях тогдашней жизни: Владимир «любил дружину и с ними думал о строи земленем, о ратех и уставе земленем».

Тем не менее, благодетельным князю полагалось быть и по отношению к простым людям.

Широко известна любовь Владимира к чтению книг, которые наделили его буквально библейской мудростью. После этого он повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать все, что надобно, питье и пищу и из казны деньги.

А для немощных и больных, которые не могли прийти к его дворцу, князь приказал снарядить телеги с хлебами, мясом, рыбой, плодами, бочками с медом и квасом, и развозить все это по городу, потчуя просителей.

Тем же самым князь воздавал и своим людям: велел он по всем дням недели на дворе своем в гриднице устраивать пир, чтобы приходить туда боярам, и гридям, и сотским, и десятским, и лучшим мужам — при князе и без князя. «Бывало на обедах тех множество мяса — говядины и дичины, — было все в изобилии», — сообщают летописцы о том времени, не забывая похвалить князя за такие старания.

Правда, здесь есть и другой момент. С одной стороны, Владимира хвалят за сверхщедрость — он следует христианскими добродетелями, но с другой — и не совсем христианским нормам, унаследованным еще из Скандинавии: инвестировать блага в свою дружину, чтобы та смогла потом отплатить, поэтому в эпизоде с ложками князь заботится не столько о своих людях, сколько о поддержании родовой славы.

Умеренные поборы

Чуть позже, к концу XI века, требования к поведению князя несколько изменяются: он по-прежнему не должен стяжать, копить личное имущество, но ради щедрости к дружине не должен проявлять неумеренность в поборах. Дружина же должна также хорошо сражаться и покорять чужие земли, но проявлять умеренность в своих требованиях. Тем не менее, это вовсе не запрещает княжеским людям просить меха, золотые обручи и прочие украшения для своих жен.

Нестяжательство

Со временем появляется испытание богатством. Например, иноземные послы отправили к Святославу мужа с дарами: золотом и паволоками, которые Святослав тут же отверг. Тогда его испытывают ещё раз, на этот раз преподносят ему меч и прочее оружие — дары эти князь с благодарностью принимает.

Летописцы, описывающие этот случай, сравнивают Святослава Игоревича с его прадедом, Святославом Ярославичем, который это испытание не проходит и пленяется золотом, поэтому последний и предстает как дурной образчик современных нравов.

Здесь еще можно усмотреть намек, на что князю пристойно тратить сокровища и драгоценности; он тратит виры на объект героический: «дружине на оружье».

Постепенно образ идеального князя складывается исключительно из христианских добродетелей: нищелюбия, щедрости в церковном строительстве, милости к простым мирянам.

Уже в «Поучении» Владимира Мономаха (который был христианином в четвертом поколении) ни слова не говорится о щедрости к своей дружине, так что древний скандинавский мотив быть прославленным среди воинских мужей постепенно уходит из списка обязательных характеристик идеального князя.