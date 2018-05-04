Загадочные психические расстройства

Статистика гласит, что в мире фактически каждый четвертый страдает от психического, либо же поведенческого расстройства. Притом порой речь идет о действительно странных и невероятных вещах.

Расщепление личности

Крайне редкое психрасстройство, при котором личность человека разделяется, в связи с чем создается впечатление, что живут в нем несколько разных персон. Отличаться последние могут разным полом, навыками, болезнями или возрастом. Чаще всего ведут к такому нарушению серьезные эмоциональные травмы, полученные в детстве. Наиболее ярким примером расстройства является история Билли Миллигана.

Эротомания

Страдающие от этого расстройства граждане имеют убежденность, что в них кто-то влюблен. Чаще всего речь идет о человеке более высокого статуса, например, о знаменитости. Больной уверен, что воздыхатель якобы о своих чувствах сообщает посредством скрытых сигналов, тайных знаков или даже сообщений через СМИ. Если «влюбленный» пытается доказать, что не имеет чувств, эротоман продолжит считать это частью мнимой стратегии.

Синдром Капгра

Еще одно редкое расстройство, при котором индивид убежден, что кого-то из близких или непосредственно его заменили двойником. К примеру, больной может списывать совершенные им плохие поступки на свою «подмену». Нередко указанным нарушением сопровождается шизофрения.

Синдром Квазимодо

Весьма опасное расстройство, при котором человек страдает от навязчивой мысли о наличии у него какого-то физического дефекта. Такие личности нередко подолгу смотрят в зеркало, пытаясь обнаружить ракурс, при котором данной проблемы не видно. Они имеют низкую самооценку, стесняются делать фото, а в обществе ощущают себя крайне неловко, боясь, что их дефект видят остальные.

Криптомнезия

Это род нарушения памяти, когда индивид не в состоянии вспомнить, когда случалось какое-то событие, и было ли это в действительности, либо же во сне. Люди с этой проблемой могут легко забыть, написано ли всплывающее в мыслях стихотворение ими, или же они просто его где-то прочли. По факту, из памяти ускользает непосредственно источник информации. Нередко «больные» страдают от жамевю, когда привычные места кажутся совершенно незнакомыми.

Синдром Фреголи

Это нечто противоположное синдрому Капгра, когда больной верит, что близкие или знакомые ему люди скрываются под масками незнакомцев. Якобы человек нарочно гримируется или меняет собственное обличие, чтобы вести тайное преследование.

Обсессивно-компульсивное расстройство

Его еще именуют синдромом навязчивых состояний, когда человека сопровождают навязчивые и при этом тревожные мысли, выбросить которые из головы практически невозможно. Кроме того, у них имеются своего рода «ритуалы», когда индивиду кажется, что он должен выполнять определенные действия. Нередко человек понимает абсурдность таких ритуалов, но если от их выполнения отказаться, возникает сильная тревога.