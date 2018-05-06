Комикс о жизненных ситуациях, знакомых всем 

Семейная пара из Норвегии рисует замечательные комиксы о ситуациях из своей повседневной жизни.
В своем профиле в соцсетях они публикуют зарисовки под названием "4AM" (в дословном переводе на русский — "четыре часа утра"). Создатели комиксов Мейси и Энди берут идеи из своего повседневного жизненного опыта. Семейная пара смотрят на мир с непосредственностью и открытостью, и их зарисовки основаны на реальных ситуациях, которые случались с ними. Хотя авторы и признаются, что события некоторых комиксов слегка приукрашены.
Курьезные, забавные и смешные вещи, прелести семейной жизни и просто интересные истории в каждом комиксе — это все Strekinstinkt.
Прелесть комиксов в том, что ситуации, описанные в зарисовках, знакомы практически каждому человеку.