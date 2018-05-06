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Комикс о жизненных ситуациях, знакомых всем
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Комикс о жизненных ситуациях, знакомых всем 

Рамблер 12 часов назад
Семейная пара из Норвегии рисует замечательные комиксы о ситуациях из своей повседневной жизни.
1/11  Создатели комиксов Мейси и Энди делают зарисовки о ситуациях из их семейной жизни. Выходит легко и непринужденно! Листайте галерею.
Фото:
2/11  Саркастически: "высокие люди с нетерпением ждут осени и раскрытых зонтов".
Фото:
3/11  "В гостиной снова огромный паук!"
Фото:
4/11  Ситуация, которая знакома, пожалуй, каждому мужчине.
Фото:
5/11  "Чтобы выглядеть соблазнительно, достаточно лишь закусить губу. Главное, выбрать нужную".
Фото:
6/11  "Правда, здорово, что у нас есть кот?!".
Фото:
7/11  "Так-так-так, вот он идет. Ого, прямо в яблочко - МИЗИНЕЦ!".
Фото:
8/11  "Звук сообщения посреди ночи".
Фото:
9/11  "Как мило, что котик решил привести домой своих друзей. Ой!".
Фото:
10/11  "Думаю, что пробежка в лесу - это ровно то, что мне нужно! Да-а, именно этого я и хотела".
Фото:
11/11  "Смотри, я купила "Супермегаколесо-2000". В нем одновременно можно тренировать аж три тысячи мускулов! Вышло конечно немного дороговато, но так как я сделала заказ прямо сразу, то получила бесплатную поилку. Здорово, правда?".
Фото:
Семейная пара из Норвегии рисует замечательные комиксы о ситуациях из своей повседневной жизни.
В своем профиле в соцсетях они публикуют зарисовки под названием "4AM" (в дословном переводе на русский — "четыре часа утра"). Создатели комиксов Мейси и Энди берут идеи из своего повседневного жизненного опыта. Семейная пара смотрят на мир с непосредственностью и открытостью, и их зарисовки основаны на реальных ситуациях, которые случались с ними. Хотя авторы и признаются, что события некоторых комиксов слегка приукрашены.
Курьезные, забавные и смешные вещи, прелести семейной жизни и просто интересные истории в каждом комиксе — это все Strekinstinkt.
Прелесть комиксов в том, что ситуации, описанные в зарисовках, знакомы практически каждому человеку.
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