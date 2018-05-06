Комикс о жизненных ситуациях, знакомых всем

"Смотри, я купила "Супермегаколесо-2000". В нем одновременно можно тренировать аж три тысячи мускулов! Вышло конечно немного дороговато, но так как я сделала заказ прямо сразу, то получила бесплатную поилку. Здорово, правда?".

11/11 "Смотри, я купила "Супермегаколесо-2000". В нем одновременно можно тренировать аж три тысячи мускулов! Вышло конечно немного дороговато, но так как я сделала заказ прямо сразу, то получила бесплатную поилку. Здорово, правда?".

"Думаю, что пробежка в лесу - это ровно то, что мне нужно! Да-а, именно этого я и хотела".

10/11 "Думаю, что пробежка в лесу - это ровно то, что мне нужно! Да-а, именно этого я и хотела".

"Как мило, что котик решил привести домой своих друзей. Ой!".

9/11 "Как мило, что котик решил привести домой своих друзей. Ой!".

"Так-так-так, вот он идет. Ого, прямо в яблочко - МИЗИНЕЦ!".

7/11 "Так-так-так, вот он идет. Ого, прямо в яблочко - МИЗИНЕЦ!".

"Правда, здорово, что у нас есть кот?!".

6/11 "Правда, здорово, что у нас есть кот?!".

Саркастически: "высокие люди с нетерпением ждут осени и раскрытых зонтов".

2/11 Саркастически: "высокие люди с нетерпением ждут осени и раскрытых зонтов".

Создатели комиксов Мейси и Энди делают зарисовки о ситуациях из их семейной жизни. Выходит легко и непринужденно! Листайте галерею.

1/11 Создатели комиксов Мейси и Энди делают зарисовки о ситуациях из их семейной жизни. Выходит легко и непринужденно! Листайте галерею.

Семейная пара из Норвегии рисует замечательные комиксы о ситуациях из своей повседневной жизни.

Семейная пара из Норвегии рисует замечательные комиксы о ситуациях из своей повседневной жизни.

В своем профиле в соцсетях они публикуют зарисовки под названием "4AM" (в дословном переводе на русский — "четыре часа утра"). Создатели комиксов Мейси и Энди берут идеи из своего повседневного жизненного опыта. Семейная пара смотрят на мир с непосредственностью и открытостью, и их зарисовки основаны на реальных ситуациях, которые случались с ними. Хотя авторы и признаются, что события некоторых комиксов слегка приукрашены.

Курьезные, забавные и смешные вещи, прелести семейной жизни и просто интересные истории в каждом комиксе — это все Strekinstinkt.

Прелесть комиксов в том, что ситуации, описанные в зарисовках, знакомы практически каждому человеку.