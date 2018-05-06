Мужчина построил дрон, чтобы спасти щенка

В Индии щенок застрял в канализации Лахнау. Проходящий мимо инженер по имени Милинд Радж увидел тонущее животное, но не понимал, как можно его вытащить оттуда.

Тогда он пришел домой и тут же приступил к созданию особенного дрона. Он сконструировал аппарат, который не только мог захватить и вытащить животное, но и следить за сердечным ритмом собаки. Это было необходимо для того, чтобы быть уверенным в том, что спасение не причиняет боли или нервного беспокойства живому существу. Строительство дрона заняло у Раджа шесть часов, после чего инженер вернулся к канализации и вытащил зверя.

Щенка он решил оставить жить у себя и назвал его "Lifted" (в дословном переводе на русский язык — "поднятый").