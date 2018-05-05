Самые спорные решения правителей России и СССР

Не все государственные решения в истории России можно назвать политически-взвешенными. Логику принятия некоторых до сих пор сложно понять. Иначе как «выходками» их и не назовешь.

20. Борьба Черненко с рок-музыкантами

Правление Константина Черненко сложно назвать «эпохой», но и он отметился в свое недолгое правление странными выходками. Одной из них была борьба с рок-музыкантами.

В июне 1983 года Черненко выступил с программным докладом «Актуальные вопросы идеологической и массово-политической работы партии», где подверг критике самодеятельные эстрадные группы с репертуаром «сомнительного свойства», которые «наносят идейный и эстетический ущерб».

Полулегально организованные выступления в домах культуры, кинотеатрах, на квартирах приравняли к незаконной предпринимательской деятельности с последующим реальным сроком. Так, например, в тюрьме оказалась Жанна Агузарова

19. Никита Хрущев и кукурузная программа

Хрущев был славен своими «выходками». Так, он «прославился» тем, что решил принудительно-добровольно сделать кукрузу «царицей полей». Официально вторым хлебом в СССР кукуруза стала в сентябре 1956 года. Тогда в Москве состоялся всесоюзный семинар по кукурузе. Именно на нем Хрущев произнес крылатую фразу «Кукуруза, товарищи, это танк в руках бойцов, я имею в виду колхозников; это танк, который дает возможность преодолевать барьеры, преодолевать преграды на пути к созданию изобилия продуктов для нашего народа».

Кукурузу было решено сажать от Таймыра до Казахстана.

Если в 1954 году посевы кукурузы в СССР составляли 3,5 миллиона гектаров, то к 1960 году их площадь должна была вырасти до 28 миллионов, то есть примерно сравняться с площадью освоенной целины

Очень быстро кукуруза превратилась в «царицу полей», вытеснив традиционные зерновые культуры. В продаже появились экзотичные для советского потребителя кукурузные хлопья, кукурузные палочки, кукурузный хлеб и даже кукурузная колбаса. О кукурузе сочиняли анекдоты, слагали стихи и песни, снимали фильмы.

К 1964 году урожайность кукурузы резко сократилась, а около 60% кукурузных посевов и вовсе погибла. Все это совпало с концом хрущевской эпохи.

18. Борьба Николая II с немецким влиянием

В самом начале Первой мировой войны 18 (31) августа 1914 года Николай II подписал высочайшее повеление о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Вопрос о переименовании столицы был принят к исполнению на чрезвычайном заседании гласных Городской думы столицы 25 августа (6 сентября) 1914 г. Как следует из его протокола, один из гласных предложил именовать город «Свято-Петроград». В итоге, остановились на Петрограде. Решение было несколько абсурдным. Как будто других забот у вступившей в войну России не было…

17. Дирижер Борис Ельцин

Первый Президент России запомнился многими «акциями»: как смешными, так и грустными. Главным же «хитом», который навсегда войдет в историю, стала проба Борисом Николаевичем себя в роли дирижера в Берлине.

16. Борьба Алексея Михайловича за трезвость

Алексей Михайлович, хоть и был прозван Тишайшиим, не всегда принимал популярные решения. 15 марта 1647 года царским указом насельникам Соловецкого монастыря запретили держать в кельях «пьянственное питье». В 1649 в епархии были отправлены патриаршие и царские грамоты, запрещающие держать «хмельное питье» во всех монастырях.

В 1652 году, с целью сократить пьянство среди простого народа по царскому указу была подготовлена и проведена кабацкая реформа. Пить люди, действительно, стали меньше, но ненадолго.

15. Александр III и конюх в сенате

Став царем, Александр III издал указ о назначении в Сенат управляющего царской конюшней В. Д. Мартынова. Сенаторы переполошились, вздумали было роптать, но царь барски пресек их ропот.

«Что же, — писал Евгений. Феоктистов, — могло быть и хуже. Калигула посадил в Сенат свою лошадь, а теперь в Сенат посылают только конюха. Все-таки прогресс!»

14. Елизавета и парики

В 1747 году Елизавета, дочь Петра Первого, издала указ, известный как «волосяное установление». Согласно нему, все придворные дамы, должны были подстричься наголо. На время, пока отрастут новый волосы, женщины должны были носить «чёрные взлохмоченные парики», чтобы носили, пока не отрастут свои. Городским дамам разрешалось указом оставить свои волосы, но поверх носить такие же чёрные парики.

Причиной появления приказа послужило то, что императрица не смогла удалить пудру со своих волос и решила выкрасить их в чёрный цвет. Однако это не помогло, и ей пришлось состричь волосы полностью и носить чёрный парик.

13. Запрет слов Павлом Первым

Павел Первый прославился своими запретами. Так, он на полном серьезе запрещал слова. Павел уверенно взялся за реформу русского языка: некоторые слова изымались из официального употребления и заменялись на другие. Так, среди изъятых были имеющие политическую окраску слова «гражданин» и «отечество» (заменённые на «обыватель» и «государство» соответственно), но ряд лингвистических указов Павла был не столь прозрачен — например, слово «отряд» менялось на «деташемент» или «команда», «выполнить» на «исполнить», а «врач» на «лекарь».

12. Запрет бакенбард Павлом Первым

В 1799 году Павел Первый решил стать стилистом. Теперь все обязывались носить косичку, зачесывать волосы исключительно назад и окончательно отказаться от бакенбард. Первым делом Павел примерил новый образ на себя — и тем самым смог избавиться от доброй половины комплексов. Был император беден растительностью на лице. Ссыльные бакенбарды в народ вернутся вместе с законодателем словесных и не только мод Александром Сергеевичем Пушкиным. Шутка ли — родиться в год отмены бакенбард.

11. Запрет балов Павлом Первым

Павел Первый, конечно, чудил знатно: в 1797 году он запретил вальс как неприличный танец. Почему любимый дворянский танец казался императору непристойным, остается загадкой. Современники списывали нелюбовь Павла к вальсу на неудачу — император упал в танце.

Однако уже через год вальс вернулся в танцевальный обиход — император влюбился. Анна Петровна Лопухина любила балы, а вальс почитала лучшим танцем.

10. Никита Хрущев и передача Крыма

Хрущеву до сих пор не могут простить того, что он отдал Крым Украине.

По поводу причин этой передачи есть несколько версий. Основная состоит в том, что Крым был передан Украине по экономическим причинам, для поддержания Украины в тяжелых послевоенных условиях. Другая версия — конспирологическая, основная на том, что у СССР были кредитные обязательства перед еврейской американской организацией «Джойнт».

По условиям кредитного договора СССР должен был предоставить Крым для проживания евреев. Пойти на это Хрущев не мог, поэтому нашёл в договоре прорехи и сделал «ход конём».

9. Горбачев и «сухой закон»

Введение Михаилом Горбачевым «сухого закона» серьезно ударило по стране. На корню уничтожались виноградники, а виноделы даже кончали жизни самоубийством.

Единого мнения о целесообразности проведения антиалкогольной кампании до сих пор нет даже среди экспертов. Все плюсы кампании, вроде повышения рождаемости, сработали в долгосрочной перспективе, а все минусы — ударили по стране здесь и сейчас.

В середине 80-х СССР уже был не готов к потере 10-12% налоговых поступлений в бюджет. В многочисленных очередях за спиртным и так невысокий престиж руководства упал совсем низко.

8. Смена дресс-кода Петром Первым

Петр I был суровым стилистом. Он первым из русских царей самочинно стал расправляться с традиционным долгополым и широкорукавным платьем. Появляться в обществе в традиционной русской одежде не только запрещалось, но также каралось штрафом. Вскоре все россияне (кроме крестьян и духовенства) щеголяли по примеру царя-батюшки в коротких кафтанах европейского покроя.

В глазах благочестивых староверов замена русского платья приобретала зловещий смысл, поскольку именно в таком одеянии на иконах изображали бесов (говорили, что Петр «нарядил людей бесами»), а кроме того, оно олицетворяло собой и откровенное прелюбодеяние.

Для самого Петра «чужое платье» знаменовало собой выход на историческую авансцену России «политичного кавалера», то есть «окультуренного человека», не только внешне, но и внутренне обработанного по западноевропейским стандартам цивилизованного гражданина.

7. Борьба с бородами Петра Первого

В 1705 году «европеизированный» Петр I издал указ об обязательном брадобритии. Теперь за право носить бороду аристократам нужно было выложить от 50 до 100 рублей. «Бородачи» получали так называемые бородовые знаки, этакие паспорта на бороду. Нелегальное ношение волос жестоко каралось. Царский шут Яков Тургенев по приказу Петра брил провинившихся даже во время балов, снимая острым лезвием с щек вместе с волосами кожу и мясо.

По образному выражению Гоголя, «Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили».

6. Поход Грозного на Новгород

В 1570 году Иван Грозный «ни с того, ни сего» провел в Новгороде суровую карательную операцию, подозревая новгородцев в сговоре с литовским князем Сигизмундом.

Главными источниками погрома являются очень сомнительная «Повесть о разгроме Великого Новгорода», созданная в годы шведской оккупации города (1611-1617 годы), мемуары некоего Альберта Шлихтинга, уверявшего, что он служил опричником, и авантюриста Генриха Штадена, автора «московских воспоминаний», которые он написал в Голландии. Он также уверял, что был опричником.

Ни о Штадене, ни о Шлихтинге в России никаких документов не сохранилось.

Формальным основанием для похода стала грамота с подтверждением сговора, подписанная архиепископом Пименом и знатными новгородцами. Многие историки сомневаются в подлинности подписей, но доказать, что они были сфальсифицированы никто так и не смог..

5. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог

Женитьба Ивана III на Софье Палеолог стала событием, изменившим многое в судьбе России. Интересно, что Палеолог была выдана за русского царя при прямом содействии Папы Римского. София жила на попечении Павла II после смерти своего отца, и предстоящий брак глава католической церкви хотел использовать для объединения церквей «под крылом» Западной Церкви.

Брак, как мы знаем, состоялся, но вот планы Папы Римского так и остались планами. София вместо того, чтобы склонить Русь к принятию унии, приняла православие.

4. Переезд Грозного в Александровскую слободу

Переезд Грозного в Александровскую слободу стал беспрецедентным событием в русской истории. По сути, почти на 20 лет Александровская слобода стала столицей России.

Царские дипломаты получили приказ объяснить иноземцам, что русский царь уехал в «село» по своей воле «для своего прохладу», что его резиденция в «селе» расположена вблизи Москвы, поэтому царь «государство свое правит и на Москве, и в Слободе».

Почему Грозный принял решение о переезде? Вероятнее всего, монашеское братство в Слободе был образовано на волне конфликта Ивана IV с митрополитом Филиппом.

3. Отречение Грозного

В 1575 году Иван Грозный отрекся от престола и посадил на трон служилого татарского хана Симеона Бекбулатовича. Современники не понимали смысла затеи монарха. Пошли слухи о том, что Грозный якобы испугался кудесников, пророчивших государю смерть. Вот и решил Иван IV посадить на место государево подставного царя.

Правление Симеона продолжалось 11 месяцев, после чего Иван сместил его и щедро наградил Тверью и Торжком.

2 Вынос тела Сталина из Мавзолея

Ещё одной «выходкой» Никиты Хрущева был вынос тела Сталина из Мавзолея вечером 31 октября 1961 года. Решение было принято накануне, на закрытом съезде партии. На следующее утро информация о планируемом мероприятии появилась в газете «Правда» . В операции участвовали не больше 30 человек, все происходило на закрытой по случаю репетиции к параду Красной площади. Интересно, что решение о выносе тела «вождя» было принято в день испытания «царь-бомбы».

1. Перенос столицы Петром Первым

Карамзин называл «блестящей ошибкой Петра Великого основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осуждённых природою на бесплодие и недостаток».

Однако прихоть Петра I была осуществлена, и новый город почти на 200 лет стал столицей России. Интересно, что перенос столицы на Неву состоялся в то время, когда формально эти земли России не принадлежали.

Только в 1721 году согласно Ништадтскому договору, подписанному после окончания Северной войны, Санкт-Петербург, де-юре находившийся во владениях Швеции, уже на законных основаниях отошел к России. Так, в течение 9 лет Петр управлял страной фактически с территории другого государства.