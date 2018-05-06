Наследие кельтов: что скрывают знаменитые узлы

Сила древней кельтской культуры была так высока, что ее не смогли уничтожить ни Римская, ни более поздняя Византийская империи. Символика кельтов прошла испытания временем и лишь немного трансформировалась под давлением мощного натиска ислама и христианства. Древние узлы-символы встречаются по всему миру, от декоративных украшений африканских рукописей до славянской мифологии. Культурологи полагают, что кельтские узоры остаются одним из наиболее важных архетипов человечества — грубо говоря, энергия этих мистических символов действительно может влиять на вашу повседневную жизнь. Так что же кроется за сакральной тайной знаменитых узлов?

Тайна оберега

Все кельтские узоры наделены особым смыслом. Центральным элементом древней мифологии кельтов являлось Мировое Древо, с которым человек воссоединяется после смерти. А весь жизненный путь отображают как раз таки сложные узоры на амулетах, напоминающие хитрый лабиринт. Таким образом кельты отображали идею поиска истины и самого себя — по их мнению, именно в этом состоит истинное призвание каждого человека.

Кресты и треугольники

Если приглядеться, то можно заметить характерные повторяющиеся элементы на всех кельтских узлах. Между завитками спрятаны кресты — крест вообще задает образ всего узора. Кельтская мифология переняла и трансформировала многое из христианской религии: самый популярный узел, трикветр, так и вовсе служит символом Святой Троицы.

Спиральный узел

Этот узел существовал еще при первом поколении британских кельтов. Примерно в 2500 году до нашей эры кельты создавали целые монументы, исписанные символикой спирального узла. Непрерывная линия (придуманная, кстати, в Шотландии) призвана символизировать единение двух начал, поэтому спиральный узел часто используется в качестве любовного амулета.

Древо Жизни

Символ Древа Жизни встречается в большинстве индоевропейских культур. Для кельтов Древо служило не только конечной точкой земной жизни. Это был мост, одним краем лежавший в хтонических мирах, а другим дотягивавшийся до Горних миров. Шел же он через мир людей, сакрально связывая человека с духами и богами.

Крест Святой Бригитты

Это один из древнейших ирландских символов. Несмотря на то, что он тесно связан с христианством, корни символа лежат в более древней солярной мифологии. Вообще, изначально крест звался Имболк и обозначал день очищения и святости, день вечно юной богини Бриг. Христиане же просто адаптировали ее под свои нужды и превратили богиню в святую Бригитту.

Змеиные узоры

Согласно кельтским верованиям, змеи олицетворяли не хитрость, а мудрость и целебную силу. Кельтские узлы с изображением змей чаще всего изображались на королевских и жреческих артефактах. Кроме того, они же могли быть символом перерождения и воли к победе — как змея сбрасывает кожу, так и человек встает после поражения.

Разрушенный узел

Большая часть кельтских орнаментов основана на простоте и зеркальности. Однако, существуют и так называемые «разрушенные узлы», без четкого и правильного переплетения. Современные мистики избегают использования разрушенных узлов, считая, что неправильное переплетение создает негативный заряд энергии, отрицательно влияющий на человека.