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Когда русские стали просить «на чай»
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Когда русские стали просить «на чай» 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Чай хоть и не победил российское пьянство, но совесть русских выпивох успокоил.
Просить на водку на Руси повелось издавна, и кто впервые признался в последующем честном использовании дарованных ему средств, истории неизвестно. Если русский мужик у барина денег не спросил — все равно, что свои потерял. «Мужика из воды вытащишь, он и за это на водку просит», — писал в своем словаре Владимир Даль. Однако с распространением чая как одного из основных «общественных» напитков, в России просить все чаще стали также — «на чай». И деликатнее, и совесть чиста!..
Предполагают, что впервые обычай просить «на чай» появился среди ямщиков в XIX веке. Через некоторое время эта традиция так укрепилась, что оставить извозчика без чаевых стало просто неприлично. Обычай «пошел» в народ, и вскоре «на чаек» стали просить при каждом удобном случае и лакеи, и парикмахеры, и служащие ресторанов и трактиров.
Да только не поборешь пьянства одними эвфемизмами. Наивно, конечно, думать, что все испрошенные деньги и впрямь шли на чай: выклянчив «копеечку» с богатых господ, русский мужик чаще всего тут же мчался в кабак. Антон Павлович Чехов в своей «Безотцовщине» здорово подметил: «На чаек? Не нужно… Впрочем, что я говорю? Хорошо, мой милый! На чаек я тебе не дам, а я тебе лучше чайку дам… И мне выгоднее, да и для тебя трезвее… (Вынимает из шкафа чайницу.) Подойди сюда… Чай хороший, крепкий… Хоть не сорокаградусный, но крепкий…»
Содержание чайных в крупных городах страны облагалось самыми низкими налогами, а открываться они могли уже в пять утра — раньше любого трактира.
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