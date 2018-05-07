В чем клялись на Руси

Словам люди всегда придавали сакральный смысл. Традиция клясться возникла в очень древние времена. Человек как бы заключал договор с высшими силами, понимая, что, если его слова окажутся неправдой, если он не сдержит данное обещание, то небо его покарает. Интересно, а какие клятвы приносили на Руси?

Какие клятвы давали славяне?

В языческие времена славяне, давая ложные обеты, призывали на свою голову гнев богов. Собственно, само слово «клятва» имеет тот же корень, что и «заклятие», «проклятие». В этом несомненно просматривается магическая обрядность.

Клятвы являлись официальной частью харатий (хартий) — договорных грамот, если судить, например, по текстам русско-византийских договоров Х века, переводы которых были включены в «Повесть временных лет». Так, в тексте договора 911 года читаем, что мир между государствами скрепляется «клятвою (твердою)», которую никто не должен «преступити». А в договоре русского князя Святослава с греками за 971 год можно найти такие слова: «Да имеем клятву от бога… и да будем золоты яко золото (т.е. превратимся в презренный металл — Авт.), и своим оружием иссечены будем».

В знак крепости клятвы на Руси целовали лезвие меча или прикладывали его ко лбу, так как оружию приписывали сакральное значение. Вот отрывки из летописей: «…По русскому закону клялись оружием своим и Перуном и Велесом»; «…А некрещеная Русь полагает щиты свои и мечи свои наги (обнаженные — Авт.), обручи свои и прочее оружие да клянутся во всем»; «…Заутра призвал Игорь слуг, и пришел на холм, где стоял Перун, сложил оружие свое и щиты и золото, и дал клятву Игорь и люди его…» О тех, кто нарушал клятву, говорилось: «Да будут они кляты от бога и от Перуна и погибнут от собственных мечей своих».

Как клялись воины?

Для русских воинов клятва являлась обязательной. Перед битвой они клялись сражаться за Святую Русь, быть ей верными сынами. Так родился ритуал принятия военной присяги. Известно, что присягу приносили воины князя Александра Невского накануне битвы на Чудском озере. Новгородские ратники приносили клятву в соборе Святой Софии, произнося такие слова: «Постоим за отца и за брата, за свой род; умрем за святую Софию».

Клятвы в земельных спорах

Особую клятву давали при разрешении земельных споров. Один из спорщиков клал себе на голову кусок земли с дерном со спорного поля, и шел в том направлении, где должна была, по его мнению, проходить граница с соседним участком. При этом он приговаривал: «Пусть земля покроет меня навеки, если я лгу!» Этот обряд был связан со славянским культом Матери-Земли.

С приходом христианства в подобных ситуациях стали клясться на иконе Богородицы. Даже в официальных землемерных документах появился следующий оборот: «Отводить землю по Пречистой».

Как клялись в народе?

У русского народа были распространены такие клятвы: «Лопни мои глаза, коли скажу неправду!», «Чтоб мне провалиться сквозь землю, если вру!», «Не сойти мне с этого места!», «Убей меня бог!», «Разрази меня гром!» и т.п. В клятвах часто упоминался Бог, поэтому у слова «клясться» появился синоним — божиться. В доказательство правдивости клятвы часто целовали крест, Библию, иконы.

В наше время порой можно услышать, как люди невоцерковленные клянутся своей жизнью и здоровьем, а то и жизнью и здоровьем своих близких, не задумываясь над тем, что это отнюдь не праздные слова, брошенные на ветер. Не стоит забывать о том, как относились к таким вещам наши предки.