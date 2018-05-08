Ещё
Беспилотникам открыли небо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беспилотникам открыли небо 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Американская оборонная компания Raytheon и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приступили к организации отдельного воздушного коридора для испытаний беспилотных летательных аппаратов и систем управления воздушным движением как беспилотной, так и пилотируемой авиации.
Воздушным коридором называют полосу в воздушном пространстве, ограниченную по ширине, а иногда и высоте. Обычно её выделяют для определённых летательных аппаратов и в таких районах, где введён особый режим полётов — например, для пересечения границы, обеспечения безопасности полётов в зонах с аэродромами высокой интенсивности полётов. Воздушные коридоры могут быть с односторонним или двусторонним движениями, коридоры есть входные, выходные и обходные.
Коридоры оборудуются радиотехникой и прочими средствами навигации, контроля и управления воздушным движением. Ширина коридоров зависит от условий местности, высоты полёта, а также типа летательных аппаратов: обычно она составляет от 5 до 20 километров в обе стороны от оси движения. Выделения отдельных коридоров для испытаний давно добивались производители беспилотников, так как на сегодняшний день им приходится испытывать их на полигонах с разрешения военных.
Конечно, такие испытания нельзя назвать полноценными, поэтому компания Raytheon пролоббировала в Федеральном управлении гражданской авиации США организацию воздушного коридора специально для беспилотников. Коридор в воздушном пространстве будет выделен поблизости аэропорта Гриффис в штате Нью-Йорк, а его протяжённость составит 80 километров. Ширина и высота полосы не сообщается. Контроль движения будет осуществляться с помощью радиолокационных станций малой мощности с активными фазированными антенными решётками.
Популярная механика: последние новости
К инаугурации Путина сделали телефон за 2 млн Самовыливайка: странные свойства растворов полимеров. Видео Авокадо помогает усвоению витамина А
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путешественница во времени — о жизни на Марсе30
Что происходит на борту частных самолетов37
Мрачные тайны Марианской впадины36
Загадочные факты, которые никто не может объяснить2
Главные тайны истории СССР1
Видео
07:49
Ученые: наши предки встречались с пришельцами
Безумный мир
14:54
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Безумный мир
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
08:55
Загадочные факты, которые никто не может объяснить
Места
07:58
Воры, которые совершили самые глупые кражи
Безумный мир
01:00
Стать отшельником в Подмосковье предлагают за деньги
Безумный мир
00:42
Собака «взорвала» прогноз погоды
Безумный мир
04:50
Кошки, которые стоят целое состояние
Безумный мир
05:33
Загадки Марса, которые учёные так и не объяснили
Безумный мир
07:45
В Антарктиде обнаружили «древний город»
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение