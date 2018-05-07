На что способна святая вода

Благоговейное отношение к освящённой воде имеет основание как в ветхозаветных традициях, так и в евангельском повествовании, отсылая к эпизоду крещения Христа в реке Иордан. Использование святой воды в христианской церкви отмечается, согласно различным источникам, примерно со II века.

Святой считалась вода, которая набиралась в день Богоявления — уже к IV веку эта традиция была известна почти во всех церквях. Однако святитель Иоанн Златоуст, говоря о чудесном свойстве этой воды, которая может храниться неиспорченной несколько лет, не упоминает о каком-либо особом чине, или совершении над ней молитвословий.

Собственно сам чин освящения воды, предусматривающий непременное совершение священником или епископом молитв над ней, появился примерно в V веке в Антиохийской церкви, а затем распространился по другим церквям.

Согласно учению Церкви, освящение воды совершается для того, чтобы призвать на неё и на человека, который использует её благословение и благодать Божию. Изначально святая вода употреблялась преимущественно для совершения Таинства Крещения, но позже стала применяться для различных нужд, в том числе — для облегчения каких-либо физических недугов.

Но как и любой святыне, со временем ей стали приписывать особые «магические» свойства, окружать её употребление суеверными приметами. Например, относительно крещенской воды существует поверие, что она «сильнее», чем обычная вода, освящённая на молебне. Или многие верят, что омовение святой водой способно «смыть» с человека грехи, что, конечно, не имеет под собой оснований. Использование святой воды не может заменить Таинств и автоматически сделать человека лучше.

Ведь, по сути, функция любой святыни — зримое напоминание о присутствии Бога в нашей жизни. Ценна святыня не сама по себе, а тем действием, которое она может оказать на человека — сделать его более открытым Богу. Но только в том случае, если человек сам желает Ему открыться, а не делает себя «святынепоклонником».