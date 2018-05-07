Тайники, которые делают заключенные

Голь на выдумки хитра. А уж человек, вынужденный выживать в тяжелейших условиях замкнутого пространства внезапно открывает в себе талант создавать такие тайники, которые с трудом находят и профессиональные надзиратели.

Несмотря на то, что досмотры в колониях строгого режима проводятся чуть ли не ежедневно, заключенные каким-то чудом умудряются прятать самое необходимое.

В ход идет вся человеческая смекалка. Скрытые тайники, которым мог бы позавидовать и граф Монте-Кристо, устанавливаются в пол. Место врезки тщательно маскируется и снабжается полуавтоматическими защелками.

Даже обычную с виду банку сгущенного молока превращают в хитроумный тайник с замаскированной крышкой. К счастью, большая часть всех запрещенных предметов рано или поздно обнаруживается полицией.

Интересно, что созданием тайников заключенные занимались во все времена.