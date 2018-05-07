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Тайники, которые делают заключенные
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Тайники, которые делают заключенные 

Trendymen 9 часов назад
Голь на выдумки хитра. А уж человек, вынужденный выживать в тяжелейших условиях замкнутого пространства внезапно открывает в себе талант создавать такие тайники, которые с трудом находят и профессиональные надзиратели.
Несмотря на то, что досмотры в колониях строгого режима проводятся чуть ли не ежедневно, заключенные каким-то чудом умудряются прятать самое необходимое.
В ход идет вся человеческая смекалка. Скрытые тайники, которым мог бы позавидовать и граф Монте-Кристо, устанавливаются в пол. Место врезки тщательно маскируется и снабжается полуавтоматическими защелками.
Даже обычную с виду банку сгущенного молока превращают в хитроумный тайник с замаскированной крышкой. К счастью, большая часть всех запрещенных предметов рано или поздно обнаруживается полицией.
Интересно, что созданием тайников заключенные занимались во все времена.
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