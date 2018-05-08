Цена победы: факты о Второй мировой войне

Вторая мировая война стала самой разрушительной, ресурсозатратной и убийственной за всю известную историю человечества. Многие факты о ней остаются неизвестными для большинства граждан, поэтому эксперты представляют несколько важных утверждений об этом периоде.

Великобритания

Даже королевская семья в годы Второй мировой войны участвовала в сражении, а королева Елизавета II служила водителем и механиком. Однако даже вместе с силами США страны не смогли уничтожить даже 25% немецких войск, когда Красная армия разгромила около 80% нацистов.

Пилоты

Атака с воздуха была важной частью военной стратегии, но противник в те годы с легкостью отбивал ее. До своей цели долетал только один из девяти пилотов-камикадзе.

Евреи

Всего за годы войны погибло 12 миллионов человек и половина из них являлись евреями, которые были убиты во время Холокоста. Территории защищались самыми разнообразными путями, например, два польских врача сымитировали тиф в городе и помешали войти в населенный пункт вражеским войскам, чем спасли около 8 тысяч евреев.

Жесты

Американский жест клятвы верности был очень похож на тот, который использовали нацисты. Поэтому Франклин Рузвельт приказал изменить его и с тех пор люди привыкли на мероприятиях прикладывать руку на сердце.

Тадж-Махал

Многие ценные культурные здания во многих городах защищали от нападения с воздуха, даже мечеть в Индии. Тадж-Махал закрывали навесом, делая его похожим на внушительный запас бамбука, чтобы спасти от нападения японских бомбардировщиков.

Наемники

После войны евреи сформировали группы наемников под названием «Nokmim», которые выступали за месть обидчикам. Они находили тех, кто терроризировал еврейские семьи в период войны и казнили из по своему усмотрению.

Гамбургеры

Как известно, гамбургеры имеют немецкое происхождение, но до Второй мировой войны они уже были распространены в США. Власти переименовали эти закуски в «Liberty Steaks», дабы избежать употребления немецких слов.