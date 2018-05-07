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Почему в 1988 году в СССР запретили нафталин
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Почему в 1988 году в СССР запретили нафталин 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
«Пришлось ждать в полутемной передней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным». Это цитата из повести Куприна «Поединок». Когда-то запах нафталина знал каждый. Еще с XIX века его широко использовали в быту. Но в 1988 году нафталин вдруг запретили к продаже.

Нафталин против моли

Нафталин — это вещество, которое в природе вырабатывают термиты для отпугивания других насекомых от своих жилищ. В мире людей нафталин производят из каменноугольной смолы или нефти. Впервые его синтезировали еще в XIX веке. С тех пор нафталин стали активно применять в быту.
Чаще всего нафталин использовали в качестве средства против моли. В Советском Союзе это вещество продавалось в хозяйственных магазинах в основном в виде шариков, которые раскладывали в шкафах и на антресолях.
Главным минусом нафталина, несомненно, являлся его резкий запах, как раз благодаря которому вредные насекомые и не заводились в доме. Тем не менее, это было далеко не единственное отрицательное качество вещества. Дело в том, что нафталин никоим образом не вредил ни бабочкам, ни их личинкам. Да и со временем моль становилась более стойкой к аромату нафталина и более не боялась его. Но, конечно, вовсе не малая эффективность препарата явилась предлогом к его запрету.

Запретить!

Мало, кто знает, что еще в 1988 году министерство здравоохранения СССР решило запретить продажу нафталиновых средств населению. Дело в том, что нафталин был признан канцерогеном. При контакте с парами этого вещества у людей наблюдались головные боли, слезотечение, кашель, тошнота, рвота, диарея и даже судороги. Все это является признаками отравления. Но это еще не самое страшное: нафталин способен разрушать клетки крови — эритроциты.
Как выяснили ученые из Комитета по канцерогенным веществам при минздраве СССР, нафталин провоцирует развитие у человека онкологических заболеваний. Особенно это касается тех, кто контактирует с веществом довольно продолжительное время. А ведь в квартирах и домах советских граждан (как, впрочем, и граждан царской России) нафталином пахло чуть не круглый год.
Именно для того, чтобы обезопасить жизнь и сохранить здоровье жителей страны, минздрав Советского Союза и внес нафталин в список канцерогенов.

Научные доказательства

Тем не менее, нафталин и сейчас продолжает появляться на прилавках магазинов, а люди продолжают его покупать. А между тем с каждым годом все больше ученых из самых разных стран мира только подтверждают вред нафталина. Так, Международное агентство по изучению рака (IARC) также относит нафталин к канцерогенам, способным вызывать рак.
А ученые из Австралии выяснили, что нафталин может даже стать причиной смерти маленьких детей. Подобные летальные исходы австралийцы связывают с токсическим воздействием нафталина на мозг младенцев.
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