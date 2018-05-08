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Зачем мужчины на Руси носили женскую одежду
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Зачем мужчины на Руси носили женскую одежду 

Русская семерка 9 часов назад
Фото: Русская семерка
Православие запрещает верующим носить одежду другого пола. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий сие», — говорится во Второзаконии. Тем не менее в некоторых случаях в христианской Руси представители сильного пола носили женскую одежду.

Чем женская одежда отличалась от мужской?

Надо сказать, что вплоть до XIX века женская и мужская одежда на Руси не сильно различались между собой. Так, и мужчины и женщины носили нательные рубахи с вышивкой, в качестве обуви — лапти, сапоги или онучи, зимой — длинные шубы. Хотя некоторые различия все же имелись. «Одеяния женщин были длиннее и шире мужских, и, вероятно, изготавливались из более тонких тканей», — сказано в Библейском словаре Брокгауза. В наше время трансвестизм стал довольно распространенным явлением. Одни мужчины носят женскую одежду, так как им это нравится. Другие — потому что чувствуют себя женщинами. Но в старину такое поведение могло жестоко караться. Хотя некоторым категориям мужчин это все же дозволялось.

Переодевание в языческих ритуалах

Исторические источники свидетельствуют, что в язычестве существовала традиция, предписывающая мужчинам переодеваться в женские одеяния в связи с некоторыми обрядами. Например, это было принято во время тризн (поминок), а также на свадьбах. На второй день после свадьбы отец новобрачной надевал на себя женскую плахту. С приходом христианства началась борьба с этими языческими пережитками. Кормчая книга гласит: «Святии отцы не повелевают мужем облачатися в женския ризы, еж творяху на праздник Дионисов пляшуще».

Кувада

Обычай кувады был представлен в некоторых регионах Русского Севера и Западной Сибири. Хотя обычно говорили, что «не место мужикам быть, где бабы свои дела делают», муж мог принимать участие в родовом процессе жены, имитируя ее состояние. Так, он мог жаловаться на боли внизу живота, ломоту в спине и другие симптомы родовых мук. Порой же муж надевал одежду и головной убор жены. Считалось, что это облегчает роды.

Скоморохи

Театр в средневековой Руси был представлен в основном скоморохами. Как и всякий вид лицедейства, скоморошество не поощрялось церковью, и не в последнюю очередь за то, что бродячие актеры-мужчины, исполняя свои роли, порой переодевались в женщин — старух, ведьм, боярынь, купчих и проч. Это привело к серьезному церковному преследованию в XV—XVI веках, артистов не раз подвергали экзекуциям, именуя их деятельность «бесовской». Хотя не во все времена к ним были так строги.

Юродивые

Известно немало случаев, когда блаженные и юродивые на Руси переодевались в одежду противоположного пола. Так, о блаженном Григории Пензенском говорят, что он ходил в красном сарафане, кофте, а на голову надевал красный платок или монашеский белый апостольник. На шее же носил множество крестов, различных образков, четок, бус, костей, камней и игрушечных украшений, причем все это он именовал своим «нарядом». «Часто юродивые одевались таким странным образом, чтобы преодолеть большие помехи к совершению своего подвига, — пишет Р. А. Наумов в книге „Юродство Христа ради“. — Мужчина мог подпоясать пиджак полотенцем, чтобы не жениться, а сохранить девство».
Так что из любого правила бывают свои исключения. И привычка некоторых мужчин носить женскую одежду не была на Руси такой уж большой редкостью, как принято об этом думать сегодня.
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