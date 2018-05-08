Тайны подземелий Московского Кремля

Какие тайны скрывают подземелья Московского Кремля

Подземелья Московского Кремля долгие годы привлекают внимание историков и археологов. Исследования и и раскопки проводились здесь неоднократно, но подземный Кремль по-прежнему хранит массу загадок.

Раскопки пономаря

Московский Кремль испокон веков был не только символом государевой власти, но и местом, о котором слагались легенды. Не все из них возникали на пустом месте. Многие — основаны на реальных документах, докладах и записках служивых людей. И сотни лет археологии не оставляли надежды проникнуть в тайны подземелий.

Их пытались исследовать три раза, и каждый раз раскопки останавливали сверху.

Первую попытку осенью 1718 года предпринял пономарь церкви Иоанна Предтечи на Пресне Конон Осипов. Ссылаясь на слова дьяка Большой казны Василия Макарьева, который в 1682 году по приказу царевны Софьи спускался в тайный ход, ведущий от Тайницкой башни до Собакиной (Угловой Арсенальной) и якобы видел палаты, забитые сундуками, пономарь испросил у князя Ромодановского дозволения поискать их. К несчастью, самого дьяка уже не было в живых.

В Тайницкой башне пономарь нашел вход в галерею, которую надо было раскопать, и ему даже дали солдат, но возникла опасность обрушения, работы свернули. Через шесть лет Осипов вернулся к поискам по указу Петра I. Пономарю выделили для работ арестантов, но поиски успехами не увенчались. В Арсенальной угловой Осипов нашел вход в подземелье, который был затоплен водой из родника. Через пять метров он наткнулся на столб Арсенала, и взломав его посередине, уперся в породу. Через десять лет он провел раскопки внутри Кремля, чтобы «перехватить» ход Макарьева, но снова потерпел поражение.

Попытка Щербатова

История получила продолжение в 1894 году. Дело подхватил чиновник особых поручений князь Николай Щербатов. В Набатной башне он нашел вход в замурованную галерею, идущую к Константино-Еленинской башне. В Константино-Еленинской башне нашли встречный сводчатый коридор длиной 62 метра. В конце галереи за кирпичной кладкой нашли тайник — пушечные ядра. Позже Щербатов разобрал пол в Набатной и нашел ход, ведущий в этот тайник с другой стороны. Исследуя Угловую Арсенальную башню, Щербатов, как и Осипов, не смог проникнуть дальше.

Тогда князь решил пробить подземную галерею со стороны Александровского сада. Ход шел под Троицкой башней и привел в небольшую палату с каменными сводами, на полу которой был люк, ведший в такую же комнату ниже. Верхняя палата соединялась коридором с еще одним помещением. Из второй палаты начинался низкий тоннель, который выходил в стену.

Под Боровицкой башней Щербатов нашел часовню, подземелье под отводной стрельницей, ход, который вел на Императорскую площадь, «подошвенный бой», позволявший держать под обстрелом пространство вблизи башни и палаты под съездом.

Родник

После революции к власти пришли большевики и сразу же озаботились безопасностью цитадели. Они изъяли фотографии ходов у Щербатова, засыпали колодец в Тайницкой башне, замуровали нижние палаты в Троицкой. После того, как осенью 1933 года во дворе здания правительства под землю провалился красноармеец, для исследования подземелий был приглашен археолог Игнатий Стеллецкий. В свое время он выдвинул версию о том, что колодец Тайницкой башни когда-то был сухим, и из него шли ходы.

Его раскопки «осиповского» хода под Угловой Арсенальной привели к открытиям. Под стеной нашли разгрузочную арку, открыли выход в Александровский сад, который тут же был замурован. Но потом Стеллецкий уперся в каменную глыбу. Он считал, что дальше проход свободен от земли, но ученому запретили раскопки и приказали расчистить подземелье Угловой Арсенальной до дна. Оказалось, родник, который то и дело затапливал подземелья, был заключен в каменный колодец диаметром в пять метров и глубиной в семь.

Неожиданные находки

До дна он был расчищен в 1975 году. Археологи нашли в нем два воинских шлема, стремена и фрагменты кольчуги конца XV века, каменные ядра. На дне колодцы был устроен водосброс, который, должен был защищать емкость от переполнения. После его расчистки проблемы с затоплением прекратились.

Кроме археологов открытия делали и строители. В 1930 году на Красной площади они нашли подземный ход, в котором были найдены несколько скелетов в доспехах. На глубине пяти метров он шел от Спасской башни в сторону Лобного места и имел кирпичные стены и свод из кованого железа. Ход был сразу засыпан землей. В 1960 году, заметив микроскопическую трещину в мавзолее Ленина, архитекторы стали выяснять причину и нашли под мавзолеем подземный ход высотой в человеческий рост на глубине 15 метров.

В июне 1974 года у Средней Арсенальной башни археологи обнаружили внутристенный проход. За замуровкой открылась засыпанная землей лестница 15 века, которая могла вести в заветные тоннели. Годом ранее у Набатной башни нашли галерею, шедшую от Набатной к Спасской башне, но начало и конец галереи найти не удалось.

Подземные дороги

Однако, ходы — это еще не все! Ведь территория Кремля большая. 15 апреля 1882 года провалом открылось подземелье посредине дороги между Царь-пушкой и стеной Чудова монастыря. По нему могли пройти в ряд трое полицейских. Один конец тоннеля упирался в стену Чудова монастыря, а второй был завален камнями.

При рытье фундамента Благовещенского монастыря в 1840 году были найдены погреба и подземные ходы с грудами человеческих останков. Рассказывают о целой дороге, проходящей под Благовещенским собором. Здесь же в соборе князь Щербатов открыл тайник, который мог вести дальше, вниз. Князь расчищал от мусора пространство под полом и дошел до мозаичного пола, который запросто мог быть сводом подземного тоннеля или сооружения. Загадкой остается и таинственная железная дверь, якобы находящаяся в подземельях между Благовещенским и Архангельским собором.

Кремль — подземный

Некоторые особо ретивые исследователи подземной Москвы уверяют нас, что Кремль изначально задумывался как огромное подземное сооружение, для чего на месте Боровицкого холма вырыли котлован, в котором была заложена целая система тоннелей, комнат и галерей. И только после этого строители приступили к созданию наземной части Кремля. Затем, мол, планы подземелий были утеряны или специально сожжены. Если учитывать глубину культурного слоя, которая внутри Кремля местами достигает семи-восьми метров, можно с уверенностью сказать, что многие находки раньше располагались на поверхности Боровицкого холма. Правда, загадок от этого меньше не становится.