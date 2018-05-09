Троянский конь и другие выдуманные истории

История является сложной и спорной наукой, поскольку трудно корректно трактовать все события, даже ссылаясь на слова ученых прошлого. Нередко люди верят в надуманные факты, которые не соответствуют реальному порядку вещей.

Пирамиды

Хотя бытует мнение, что пирамиды Египта заставляли строить рабов, современные исследования опровергают эту версию. Еще в первой половине 1990-х обнаружены захоронения людей, участвовавших в строительстве. Похоронили их с учетом всех почестей, к тому же, размещались могилы вблизи мест, где покоились фараоны. Посредством изучения останков ученые сделали выводы, что покойные имели достойное питание и, скорее всего, трудились посменно, а значит являлись рабочими, но отнюдь не рабами.

Библиотека Александрии

Многие верят, что роскошная библиотека в Александрии оказалась уничтожена великим пожаром, обрушившимся на город после прихода армии Юлия Цезаря. Впрочем, это не совсем так, поскольку местные архивы пострадали задолго до прихода древнеримских легионов в ходе сражения с другим врагом, а перед этим библиотеку ощутимо «помотали» религиозные мятежники.

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Реальная же проблема исчезновения Александрийской библиотеки заключалась в том, что государство постепенно сокращало суммы, выделяемые на это место. Стипендии стремительно упразднялись, а ученым из других стран запрещали посещение, поэтому вести уход за книгами было просто некому.

Пояса верности

Даже в кинематографе можно встретить отсылку к упоминаниям об актуальном в Средневековье поясе верности. Последний якобы одевали на женщин перед походом их мужей, чтобы дамы хранили верность.

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Притом ключ возлюбленный забирал с собой. Вот только в действительности, если бы девушки и впрямь носили такой «аксессуар», то уже через парочку дней скончались бы вследствие заражения крови. Кроме того, ни один достоверные источник средних веков не упоминает о таких поясах, а экземпляры, обнаруженные учеными, в итоге оказались подделками.

Сфинкс

Многие верят, что в рамках египетского похода Наполеон поручил своим солдатам устроить тренировки по стрельбе, а мишенью служил именно сфинкс в Гизе, лишившийся впоследствии своего носа. Однако к моменту прибытия полководца в Египет скульптура уже не имела указанной детали. На это указывает сохранившаяся гравюра путешественника, созданная еще за десятки лет до того, как сюда пришел Наполеон. Некоторые тексты утверждают, что носа сфинкса лишил еще в XVI столетии религиозный фанатик.

Троянский конь

О Троянской войне имеются упоминания лишь в «Энеиде» и «Одиссее», из-за чего указанное событие обросло множеством мифов.

Большинство ученых сходятся во мнении, что троянский конь вымышленный, и на самом деле использовался таран в виде указанного животного или же осадная машина, которые в тот период истории нередко называли именами различных представителей фауны.