Когда люди научились материться

Почему люди матерятся? По какой причине сквернословие до сих пор не исчезло и не собирается сдавать позиции? Что происходит с человеком, когда он нецензурно бранится? Будем разбираться.

Матерились ли пещерные люди?

Ученые, занимающиеся изучением развития языка и психологией ругательств, утверждают, что «нецензурные» слова присутствуют в любом человеческом языке. Каждый язык, диалект или наречие, мертвое или живое, используемое миллионами или немногочисленным племенем, имеет свою часть «запрещенных» слов.

Уже в первых образцах человеческой письменности, датируемых около 3000 лет до н. э., были обнаружены неприличные описания частей человеческого тела и их функций — а письменные памятники служат, безусловно, отражением устной традиции. Большинство психологов и эволюционных лингвистов предполагает, что появление ругательств произошло одновременно с появлением языка как такового, то есть, как минимум, около 100 тыс. лет д.н.э.

Кто бранится больше всех?

По статистике больше ругаются подростки и мужчины. А ректоры университетов сквернословят чаще, чем библиотекари и сотрудники детских садов. Употребление ругательств положительно коррелирует с экстраверсией и эмоциональным холерическим темпераментом. И, наоборот, отрицательная зависимость наблюдается с уровнем уступчивости, религиозности и сексуального возбуждения.

Так зачем же мы выражаемся?

Ученые выделяют множество функций сквернословия. В древней Руси, например, брань выполняла ритуальную функцию, включаясь в обрядные тексты. Всем нам известна ругань как междометие, как аффективное проявление эмоций, как акт агрессии, как средство унижения, как дружеское подшучивание и подбадривание. Сквернословие может быть способом выражения бунта или даже средством установления контакта между людьми.

Что происходит с организмом во время сквернословия

Некоторые исследователи считают брань неким символом связей между рациональными областями мозга, и частями, отвечающими за эмоции. Когда человек произносит ругательства, его пульс учащается, дыхание становится более поверхностным — налицо все признаки психологического возбуждения.

Но точно так же как ругательства могут быть возбуждающим фактором, они, зачастую, становятся показателем покоя и гармонии. Существуют исследования, свидетельствующие о том, что, находясь в компании близких друзей, мы ругаемся тем больше, чем более мы расслаблены.

Известен курьезный случай со столпами русской литературы — Львом Толстым и Максимом Горьким. Когда Горький приехал в Ясную Поляну, Толстой в разговоре с ним употреблял много нецензурных выражений. Горького это расстроило: он решил, будто гений пытается «подстроиться» под его «пролетарский» уровень, и не понял: Л. Толстой, напротив, хотел таким образом показать, что принимает его «как своего».

Какие нейроны «ответственны» за брань

Все мы знаем, что человеческая речь не является полностью контролируемым процессом, тем более, речь эмоциональная. Последние годы ученые исследуют нейронные механизмы сквернословия, изучая мозг больных синдромом Туретта. Синдром Туретта — редкое неврологическое расстройство неизвестного происхождения, характеризующееся нервными тиками, гримасничанием и непроизвольным выкрикиванием грубой нецензурной брани. Такая болезненная непреодолимая ругань получила название «копролалия» (от греч. «копрос» — кал, грязь и «лалия» — речь).

Безусловно, копролалия приносит множество неудобств больным синдромом Туретта: поток брани может доставлять дискомфорт окружающим, порой, исторгаясь из уст ребенка или подростка. Кроме того, ругательства, зачастую, оказываются крайне некорректными, касаясь расовой принадлежности, сексуальной ориентации и внешности окружающих.

Ученые заинтересовались копролалией больных синдромом Туретта в надежде выяснить механизмы побуждающие человека к нецензурной брани. Было выяснено, какие области мозга больных синдромом Туретта активизируются во время приступа копролалии.

Оказалось, что во время таких приступов активизируется сразу несколько групп нейронов: базальные ганглии — нейроны, отвечающие за координацию частей тела, и так называемый центр Брока — участок коры головного мозга, обеспечивающий понимание и организацию речи.

Также было замечено возбуждение нейронных цепей, связанных с лимбической системой, как известно, участвующей в регулировании эмоций. Одновременно, что особенно важно, оказались задействованы «исполнительные» участки мозга, где принимаются решения, стоит ли действовать или воздержаться от действий.

Эти исследования демонстрируют нам, каким сложным и противоречивым может быть механизм возникновения нецензурной брани. Сначала возникает сильное эмоциональное побуждение произнести нечто грубое, дальше речевая система активизируется, чтобы придумать ругательства, затем центр «контроля» пытается сдержать речевой акт, и, иногда, это ему удается. Таким образом, как мы видим, в процессе ругани участвуют как и высокоразвитые области головного мозга, так и его архаичные участки.

Как нецензурная брань повышает болевой порог

Многие знают, что ругательства, порой, становятся, хорошим способом борьбы со стрессом через выплескивание эмоций, но этому есть и научные подтверждения. Согласно исследованиям Британских ученых, ругань способна повысить переносимость боли у сквернословящих испытуемых.

В эксперименте о влиянии брани на болевой порог приняла участие группа студентов: молодые люди помещали руки в ледяную воду и пытались держать их под водой как можно дольше.

В контрольной группе испытуемые не имели возможности сквернословить, произнося нейтральные фразы. В экспериментальной же группе даже те, кто не использует обсценную лексику в повседневной жизни, должны были материться. Результат исследования впечатляет: ругательства повышали пульс, уменьшали восприятие боли и помогали студентам терпеть боль дольше на 75%. Такое изменение болевого порога скорее всего связано с повышением уровня адреналина сквернословящего.

Интересно, что положительный эффект брани (снижение боли) у женщин был выше, чем у мужчин, даже если имелась тенденция к драматизации боли. У мужчин же, напротив, тенденция к драматизации снижала положительный эффект от брани. Это особенно интересно в свете других исследований, показывающих, как мы помним, что мужчины чаще употребляют обсценную лексику, тогда как женщинам, по статистике, более свойственно преувеличивать и драматизировать свои физические страдания.

Интернет. Анонимы

Отдельного внимания заслуживает феномен нецензурной брани в интернете: в социальных сетях и на форумах. Все мы сталкивались с массовым сквернословием в определенных интернет сообществах. В первую очередь, это связано с возможностью анонимности комментариев, которая с момента возникновения интернета и до сих пор остается характерной особенностью и неотъемлемой основой всемирной сети.

С другой стороны, в интернете мы оказываемся в ситуации, когда можем становиться сторонним наблюдателем тех или иных сообществ, со своими, порой, неизвестными нам, правилами и нормами речи, и то, что мы воспринимаем как грубость, вполне может являться чем-то нейтральным для того или иного форума.

Сквернословие во многих таких сообществах имеет разнонаправленную подоплеку: поскольку анонимность является причиной изначального равенства интернет-пользователей, то в данных условиях равенства, брань оказывается инструментом проявления агрессии, силы, власти и унижения. И, в конечном счете, наряду с виртуозным владением словом, способом построения своеобразной иерархии среди анонимных интернет-пользователей.

Также нецензурные выражения часто используются с целью создания юмористического эффекта, иногда доброжелательного, но зачастую и агрессивного, что тоже объединяет сообщество за счет унижения объектов шуток, а в некоторых случаях сквернословие может служить одним из способов построения некоей специфичной идентичности группы.