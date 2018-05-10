Раскрыта тайна исчезновения ацтеков

Ацтеки создали мощное государство в районе нынешней центральной Мексики. Однако империя ацтеков исчезла, оставив нам массу загадок. При этом погибло 15 миллионов человек, и учёные задались вопросом, что же погубило их? Были предположения, что индейцев истребили испанцы, но сейчас специалисты придерживаются версии, что причиной падения ацтекской империи стала болезнь.

Проведённые исследования показали, что вызвала массовые смерти бактерия сальмонелла, вызывающая пищевое отравление. Современный человек в состоянии справиться с этой напастью за несколько дней, но ацтеки не смогли ей сопротивляться. А вот в появлении в Америке сальмонеллы обвиняются конкистадоры, которые завезли её вместе с другими инфекциями. Хотя есть и те, кто считает, что сальмонелла уже обитала в Новом Свете, и прибывшие испанцы не смогли её обуздать.