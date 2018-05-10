Ещё
Раскрыта тайна исчезновения ацтеков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта тайна исчезновения ацтеков 

Рамблер 3 часа назад
Ацтеки создали мощное государство в районе нынешней центральной Мексики. Однако империя ацтеков исчезла, оставив нам массу загадок. При этом погибло 15 миллионов человек, и учёные задались вопросом, что же погубило их? Были предположения, что индейцев истребили испанцы, но сейчас специалисты придерживаются версии, что причиной падения ацтекской империи стала болезнь.
Проведённые исследования показали, что вызвала массовые смерти бактерия сальмонелла, вызывающая пищевое отравление. Современный человек в состоянии справиться с этой напастью за несколько дней, но ацтеки не смогли ей сопротивляться. А вот в появлении в Америке сальмонеллы обвиняются конкистадоры, которые завезли её вместе с другими инфекциями. Хотя есть и те, кто считает, что сальмонелла уже обитала в Новом Свете, и прибывшие испанцы не смогли её обуздать.
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безжалостная женщина-палач: жена комдива Щорса10
Марсоход запечатлел над планетой летящую «птицу»43
Юрий Богатырев: что произошло с актером11
Места, где СССР не развалился98
Тест: что вы знаете о Великой Отечественной войне380
Видео
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
07:49
Ученые: наши предки встречались с пришельцами
Безумный мир
14:54
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Безумный мир
04:29
Безбашенные рекорды Книги Гиннесса
Безумный мир
03:32
Черный полковник: с него писали Жеглова и Шарапова
Истории
10:15
Раскрыта тайна исчезновения ацтеков
Истории
04:35
Показали тайный бункер Гитлера в Смоленске
Места
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
02:43
Львица ограбила киношников и сняла видео
Безумный мир
01:18
Девушка сломала ногу из-за салюта в СПб
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение