Странные факты о викингах, которые вы не знали

Популярный образ викингов как суровых бородатых мужчин в рогатых шлемах не вполне соответствует истории. Это действительно были сильные и отважные люди, но сегодняшнее представление о них сформировано поп-культурой. Именно поэтому существует масса заблуждений о викингах, но сейчас пришло время с ними распрощаться.

1. В современной культуре викинги выглядят как безжалостные варвары, не способные к сочувствию. В реальности же в древности любой народ при атаке извне проявлял агрессию и мобилизовался, так что ничего удивительно в том, что викинги убивали врагов, нет.

2. Слово «викинг» часто ассоциируется со словом «воин». На самом деле викинги был больше мореплавателями, чем воинами, а значительная их часть и вовсе занималась земледелием.

3. Викинги проводили время не только в сражениях, но и обеспечивали семьи, охотясь. В снежные месяцы они использовали лыжи, их изобретение как раз и приписывают викингам.

4. Рогатые шлемы — самый распространённый миф о викингах. Они никогда не использовали такие защитные головные уборы. Ни на одном изображении времён викингов нет шлемов с рогами. По одной из версий, такой образ придумали католические священники, которые объявили мужественных воинственных людей «дьявольскими отродьями» и «снабдили» их соответствующей амуницией.