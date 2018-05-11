Девушка пришла в шок, узнав, кем является ее щенок

Хозяйка собаки была крайне удивлена, когда ее милый щенок оказался вовсе не щенком. Женщина по имени мисс Ванг заплатила более 11 тысяч рублей, чтобы заполучить себе очаровательного японского шпица в июле прошлого года. И была крайне удивлена, когда животное отказалось от собачьего корма.

Впоследствии выяснилось, что ее «милый щенок» еще и совсем не гавкает, потом он покрылся густой шерстью, а следом у него вырос длинный хвост — вовсе не как у шпицев. Потом оказалось, что соседские собаки не очень жалуют питомца мисс Ванг. Поэтому ей пришлось гулять с ним отдельно, подальше от других питомцев.

Так выглядел маленький лис / Shanxi Network Television

Момент истины настал, когда она случайно встретила работника местного зоопарка. Он констатировал, что «японский шпиц» мисс Ванг на самом деле… лиса. После этого девушке предложили отдать животное в зоопарк, где ей обеспечат правильную диету и содержание, соответствующее ее природе. Сейчас лиса находится на карантине. Мисс Ванг разрешено посещать животное всякий раз, как она по нему заскучает.