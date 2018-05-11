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Девушка пришла в шок, узнав, кем является ее щенок
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Девушка пришла в шок, узнав, кем является ее щенок 

Рамблер 1 час назад
Фото: Так выглядит щенок японского шпица / Depositphotos.com
Хозяйка собаки была крайне удивлена, когда ее милый щенок оказался вовсе не щенком. Женщина по имени мисс Ванг заплатила более 11 тысяч рублей, чтобы заполучить себе очаровательного японского шпица в июле прошлого года. И была крайне удивлена, когда животное отказалось от собачьего корма.
Впоследствии выяснилось, что ее «милый щенок» еще и совсем не гавкает, потом он покрылся густой шерстью, а следом у него вырос длинный хвост — вовсе не как у шпицев. Потом оказалось, что соседские собаки не очень жалуют питомца мисс Ванг. Поэтому ей пришлось гулять с ним отдельно, подальше от других питомцев.
Так выглядел маленький лис / Shanxi Network Television
Момент истины настал, когда она случайно встретила работника местного зоопарка. Он констатировал, что «японский шпиц» мисс Ванг на самом деле… лиса. После этого девушке предложили отдать животное в зоопарк, где ей обеспечат правильную диету и содержание, соответствующее ее природе. Сейчас лиса находится на карантине. Мисс Ванг разрешено посещать животное всякий раз, как она по нему заскучает.
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