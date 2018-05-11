Как сейчас немцы воспринимают Сталинградскую битву

В ходе битвы за Сталинград Советский Союз потерял убитыми и раненными 1,3 миллиона бойцов. Германии и ее союзникам — Румынии, Италии, Венгрии, Финляндии и Хорватии сражение за город Сталина стоил 1,5 миллионов убитых, раненных и пленных. Поражение под Сталинградом стало для немцев самой большой трагедией, в которой они считают солдат вермахта жертвами.

Современные жители Германии помнят своих соотечественников замороженным, голодными, одетыми в лохмотья измученными людьми, сдающимися в плен противнику. Им суждено было пройти ад советского плена и только единицы из них вернулись домой живыми. Немцы не помнят сытых и прекрасно вооруженных солдат вермахта летом 1942 года, когда битва за город только начиналась.

Армия мучеников

Сын Мартина Бормана одного из лидеров нацисткой Германии вспоминал: «Я отлично помню раздавленную известием Германию, мрачные лица, приспущенные флаги со свастикой. Не верилось, неужели русские закопали в снегу наших лучших воинов? Со временем пришло знание и про зверства СС, и про концлагеря, и ясность, что 9 мая — это не поражение. Но Сталинград до сих пор остаётся мрачной картиной в умах немцев. Солдат Паулюса считают не оккупантами, а жертвами войны.»

Вольф Гесс сын другого известного нациста Рудольфа Гесса на эту тему высказался так: Сталинград — нечто страшное, осьминог из глубин океана, жалость к погибшим там немцам ощущают даже антифашисты. Современные немцы искренне осуждают преступление немецкой армии и СС, однако, Сталинград для них символ личной печали их народа. Солдаты 6 армия во главе с Паулюсом воспринимается как страдальцы, расплачивающиеся за имперские амбиции Гитлера.

Большое значение на формирование такого взгляда на прошлое имел немецкий фильм «Сталинград», вышедший в 1993 году. В нем подразделение добрых и веселых германских солдат из теплой Италии попадает в ужасный Сталинград. Все бойцы погибают в ходе сражения, а двое последних замерзают насмерть в степи.

Убивали всех без разбору и раненных и пленных

При этом немцы не задают себе вопрос, что делали их войска посреди русских степей и как проявили они себя в начале сражения. Так бывший пехотинец Дитер Бирц, которому посчастливилось выжить в боях на Волге, вспоминал, что командование доносило до них приказ фюрера стереть Сталинград с лица земли. Ветеран говорил: «я видел, как наши самолёты бомбили не только заводы с вокзалами, но и школы, детские сады, поезда с беженцами. Нам казалось, стоит взять этот город, и война закончится, русские сдадутся. Мои сослуживцы, обезумев от злобы, убивали всех без разбора и раненых, и пленных.»

Помимо солдат с обеих сторон в Сталинграде погибло сотни тысяч мирных жителей. На момент начала сражения из 400 тысяч человек эвакуировать удалось только 100 тысяч. В ходе первой же бомбардировки погибло, по меньшей мере, 90 тысяч жителей, а половина зданий была разрушена. Большие жертвы были вызваны особым подходом немецкой авиации к выполнению поставленной перед ними задачи.

После фугасных бомб на город сбрасывали зажигательные заряды, что создавало огненные вихри, сжигающие все на своем пути. Сразу после освобождения Сталинграда в нем была проведена перепись населения. Согласно ей в живых осталось 10 тысяч человек, из которых 994 были детьми.

В 1943 году Черчилль передал СССР Меч Сталинграда, выкованный по поручению короля Георга. На его клинке было написано: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь. От короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». В момент передачи оружия Сталину на Тегеранской конференции, присутствующий в зале президент США Рузвельт произнес: «Воистину, у них были сердца из стали».