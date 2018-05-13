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Следы эволюции, которые хранит ваше тело
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Следы эволюции, которые хранит ваше тело 

Рамблер 5 часов назад
Фото: giphy.com
Эволюция — естественный процесс развития и преобразования живой природы.
Человеческое тело хранит следы множества рудиментов, которые по разным причинам "остались" с нами в процессе эволюции, но сейчас абсолютно бесполезны.

Мужские соски

Не совсем рудиментарный орган в прямом значении этого слова. Тем не менее, причины возникновения у мужчин сосков, которые не выполняют никаких функций, очень интересны. Все дело в том, что эмбрион человека не имеет половых различий до 15 недели внутриутробного развития. При этом формирование тканей происходит гораздо раньше этого срока. После 15 недели "гормональный взрыв" определяет какого пола будет ребенок, а соски у эмбриона уже есть.

Губной или подносовой желобок

Углубление на коже, которое начинается у кончика носа и заканчивается над верхней губой. Эта бороздка формируется у плода втором-третьем месяце беременности. Ученые до сих пор так и не поняли, какую функцию выполняет этот желобок у людей. Некоторые считают, что он нам остался на память от рыб.

Подошвенная мышца

Как ясно из названия, эта мышца находится в стопе. Многие приматы использую ее для того, чтобы захватывать что-то "ногами". У людей эта мышца зачастую атрофированна, поэтому хирурги используют ее для реконструкции и восстановления тканей при сильном повреждении стопы.

Зубы мудрости

Зубы мудрости закладываются не во время развития в утробе, а уже в возрасте 4-5 лет. Их отсутствие не считается отклонением. Нашим предкам эти зубы были необходимы для перемалывания жесткой еды. Но со временем человечество открыло для себя термическую обработку продуктов и восьмые зубы в ряду стали не нужны.

Полулунная складка (третье веко)

Небольшой бугорок во внутреннем углу глаза также является рудиментарным органом. Это не что иное, как третье веко или мигательная перепонка, которая есть у птиц, кошек и рептилий.
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