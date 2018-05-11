Как СССР захлестнул хулиганский террор

В 1920-е годы советская власть постепенно укоренялась на территории бывшей Российской империи. Контрреволюция была побеждена и только на окраинах Красная армия еще добивала врагов страны трудящихся. Однако спокойная жизнь после победы не наступила.

Советские города захлестнула волна террора устроенного тысячами хулиганов, которые за время Гражданской войны перестали бояться власти и ценить человеческую жизнь.

Масштаб национального бедствия

По статистическим данным НКВД городское население страны составляло 17%, но на него приходилось 40% преступлений. В Ленинграде с 1923 по 1926 количество осужденных за нарушение общественного порядка возросло в 10 раз, а их доля среди заключенных выросла с 2% до 17%. За первую половину 1928 года в городах РСФСР было заведено 110 тысяч уголовных дел по статье хулиганство.

Под хулиганством понимались самые разнообразные действия: нецензурная брань, стрельба из огнестрельного оружия, шум, крики, распивание озорных или нецензурных песен и частушек, обрызгивание граждан нечистотами, устройство загромождений на дорогах, кулачные бои, драки. Так из задержанных в 1926 году 32% было арестовано за избиение прохожих, 28% — за дебош в пьяном виде, 17% — за ругань, 13% — за сопротивление работникам милиции.

Причины всплеска движения хулиганов

Первое упоминание термина «хулиган» в России зафиксировано в 1892 году. Числится он в приказе петербургского градоначальника фон Валя, который касался принятия мер против разбушевавшихся в городе хулиганов. В имперском уголовно кодексе такого преступления как хулиганство не существовало, а возникло оно уже при коммунистах , когда его размах стал огромен.

В ХХ веке начался бурный рост городов, населения которых пополнялось переселенцами из деревень. Чаще всего это были молодые мужчины, в результате чего еще в царские времена женщины в крупных населенных пунктах составляли 35-40% от общей массы населения. Молодые энергичные парни из деревни оказывались в большом городе, где контроль сельской общины отсутствовал, что и приводило их к совершению хулиганских действий.

Подавляющему большинству хулиганов было от 12 до 25 лет. Многолетняя война, революция, голод, эпидемии и смерти травмировали подростковую психику из-за чего, как говорят психологи, у них наблюдалась повышенная нервозность, истеричность и склонность к насилию. Среди обследованных в 1927 советскими специалистами подростков Пензы 31,5% оказались неврастениками, а у 94% рабочих подростков были выявлены различные нервные заболевания.

Особенно тяжелой была ситуация на рабочих окраинах Москвы и Ленинграда. Усугубляла общую картину эпидемия сифилиса и гонореи. Среди хулиганов НЭПа количество «венеритиков» доходило до 30%

Хулиганы тех времен носили брюки клеш и куртки, похожие на матросские бушлаты. В 1928 году известный доктор Цирасский говорил, что: из-за войны и революции появилось большое количество инвалидов и травматиков с ослабленной нервной системой. У этих людей алкоголь и наркотики провоцировали бурные реакции, которые проявлялись как агрессивное неконтролируемое поведение.

По данным исследователя Мишустина в 1920-х 95,5% задержанных хулиганов были пьющими, из них 62% употребляли спиртное постоянно, а 7% зависели от наркотиков. 45% хулиганов были беспризорниками и семьи им заменяли компании друзей.

Основным оружием хулигана кроме кулаков служил кастет, нож-финка, а также шпалер, так они называли револьверы. Банды подростков по вечерам нападали на идущих с работы рабочих и учащихся школ. Часто хулиганы выстраивались в цепь вдоль улицы или городской площади и останавливали любого проходящего мимо человека. Под угрозами они забирали имущество прохожего или избивали его.

Нарастание угрозы

Уровень агрессии возрастал, а организованность помогала хулиганам не только совершать одиночные преступления, но и проводить массовые акции по запугиванию населения. В Ленинграде они сожгли завод «Кооператор» и железнодорожные склады. Оказалось, что сделала это неофициальная организация «Союз советских хулиганов», в котором числилось 100 человек.

В Казани хулиганы сорвали агитационный полет, закидали палками и камнями самолёт и пилота. В Пензе они развернули настоящую партизанскую войну. Хулиганы разбирали полотно железной дороги и в 1925 году пустили под откос три поезда. В 1926 году вооруженная ножами банда разогнала комсомольский митинг в центре Новосибирска, при этом были избиты, как комсомольцы, так и милиция.

Хулиганы парализовали жизнь советских городов. И общественность требовала более жестких мер по борьбе с ними. До 1922 статья «Хулиганство» предусматривала исправительные работы или год тюрьмы. В редких случаях задержанным могли дать до 10 лет и даже расстрелять. В 1930 году наказание подняли до 3 лет, а в 1935 до 5 лет заключения. Для борьбы с движением использовались добровольные рабочие дружины и ударные группы, которые устраивали обыски и облавы. Искоренить хулиганство в СССР удалось к 1941 году.