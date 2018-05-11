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Почему все Рюриковичи болели
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Почему все Рюриковичи болели 

Кириллица 52 минуты назад
Фото: Кириллица
Династия Рюриковичей началась с основания Московского княжества в 1263 году и просуществовала всего 355 лет. За этот период истории сменились десять поколений царей. Род, первые представители которого отличались недюжинным здоровьем и умирали, по большей части, от вражеского меча, как и положено храбрым воинам, к концу своего существования практически изжил себя.

Родственные браки

Известно, что князья первых четырех поколений Рюриковичей женились исключительно на дочерях суверенных правителей. Подавляющее количество браков — 22 — было заключено с представительницами русских княжеств: Тверского, Мезецкого, Серпуховского, Смоленского и Ярославского и другими. В трех случаях с дозволения Церкви Рюриковичи женились на четвероюродных сестрах московского происхождения. 19 союзов были заключены с княжнами Рюриковнами из северо-восточных земель и прилегающих к ней княжеств в верховье Оки.
Вступавшие в брак имели общего предка — Всеволода Большое Гнездо — а значит, такой союз приводил к кровосмешениям в одной родственной группе. Результатом стала генетическая деградация потомства. Дети часто умирали во младенчестве. Всего от внутридинастических браков на свет появились 137 княжичей и княжон. 51 ребенок умер, не достигнув 16 лет.
Так, царь Василий I был отцом девяти детей, пятеро из которых ушли из жизни младенцами, один — отроком. Слабым и хилым рос наследник Дмитрия Донского, умерший в возрасте 15 лет. Сын Василия II не мог ходить, рос апатичным и вялым. В летописных записках 1456 г. сказано, что на богослужения в храм трехлетнего ребенка приносили на руках. И хотя царевич дожил до 29 лет, на ноги он так и не встал.

Бес попутал

Помимо физиологических отклонений у наследников рода Рюриковичей отмечались заболевания умственные. Историки отмечают, что уже в пятом колене московских царевичей наблюдались странности поведения, а также неизвестные по тем временам болезни головы, которые в наш век могли быть диагностированы как психические отклонения.
Иван IV с детства отличался вспыльчивым характером, мнительностью и жестокостью, превосходящей деяния Калигулы и Нерона. Психиатр П. И. Ковалевский в конце XIX века опубликовал труд, в котором утверждал, что у грозного царя наблюдались симптомы паранойи, мании преследования и врожденного слабоумия. К концу своего правления он находился на грани безумия, проявляя странную привязанность к юродивым и отпугивая приближенных необъяснимой яростью. В приступе гнева он совершил расправу над собственным сыном, после чего впал в тяжелую депрессию.
Положение усугублял «заморский недуг» — сифилис, поразивший царя, который после смерти супруги царицы Анастасии впал в беспутье и вкусил «гнусные восторги сластолюбия». Летописцы утверждают, что Грозный хвалился тем, что растлил тысячу дев и лишил тысячу своих детей жизни. Немецкий пастор Одерборн писал, что отец со старшим сыном менялись как любовницами, так и любовниками.
Неадекватное поведение было замечено и у его брата царевича — Юрия. За сыном Ивана IV Федором Иоанновичем и вовсе закрепилась репутация неполноценного человека. Иностранные поданные в донесениях на родину сообщали, что русские называют своего правителя словом durak.
Последний сын грозного царя Дмитрий Угличский с младенчества страдал «падучей» болезнью, ныне известной как эпилепсия, и отставал в умственном развитии. События эпохи Ивана Грозного подтолкнули княжеские семьи на отказ от родственных союзов.

Болезнь Пертеса

В 2010-м году при участии ученых из Украины, Швеции, Великобритании и США было проведено исследование ДНК костных останков из саркофагов, найденных в храме Святой Софии Киевской. По заявлению украинских антропологов и археологов, экспертиза помогла выявить наследственное заболевание, которым страдал князь Ярослав Мудрый, — это болезнь Пертеса, при которой нарушается кровоснабжение головки бедренной кости, в результате чего ухудшается питание сустава, приводящее к его некрозу. Действительно, великий князь при жизни сильно хромал и жаловался на постоянные боли.
По всей видимости, генную мутацию Рюриковичи могли унаследовать от своего предка князя Владимира Великого. Патогенные аутосомы в результате внутриродовых браков были переданы потомкам от самого Ярослава Владимировича и его кровной сестры Прямыславы.
Хромосомы с генетическим заболеванием были распространены на все ветви княжеского рода, а также в династии венгерских и польских суверенов, что и подтвердили ДНК-анализы останков из захоронений в Чернигове, Кракове и венгерской Тихани, где упокоилась дочь Ярослава Мудрого королева Анастасия.
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