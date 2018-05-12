Как тайфун обрек филиппинок на панель

Как тайфун сделал филиппинок проститутками

Нож и перцовый баллончик дала 19-летней филиппинке Гемме ее сестра, когда девушка готовилась к своему первому рабочему дню в борделе города Анхелес , что неподалеку от Манилы. Джоджо сказала всегда присылать ей СМС с именем клиента и номером комнаты, в которую тот поведет Гемму.

Анхелес известен как «супермаркет секса». Этот город доверху набит похотливыми иностранцами, свихнувшимися филиппинцами и женщинами, которые ради денег готовы исполнить любые желания. Улицы залиты неоновыми огнями, высокими каблуками и оглушительной музыкой. Сестры вовсе не собирались становиться частью этого мира, но мощнейший тайфун, уничтоживший почти все семейное имущество, не оставил им иного выбора. И таких историй на Филиппинах тысячи.

У Джоджо и Геммы есть еще средняя сестра — Джоанна. Все они довольно смышленые девушки, окончили школу с отличием. Их мама рассчитывала, что дочери далеко пойдут. Джоджо поступила в университет в Маниле и родила двух детей. Младшие должны были присоединиться к ней в столице, но тут случилось ужасное несчастье. Филиппины накрыл один из самых сильных тропических циклонов за всю историю метеонаблюдений — тайфун «Хайян». Стихия разворотила семейный дом, сорвав крышу, а небольшой магазин матери разворовали вандалы.

Сестрам не оставалось ничего иного, кроме как стать проститутками. В городе, где почти вся инфраструктура была разрушена, только эта профессия могла обеспечить стабильный заработок юным девушкам без высшего образования.

С тех пор прошло три с половиной года. Джоджо ежедневно уходит в ночь, но денег хватает только на то, чтобы покупать продукты и вещи первой необходимости. Единственный относительно дорогостоящий товар, на который удалось накопить, — это телевизор.

Эта история — одна из многих, о которых узнали репортеры The Washington Post , приехав на Филиппины. Фактически любая из женщин, продающая себя на улице Анхелеса, может рассказать что-то подобное. К примеру, девушка, изображенная на этих фотографиях, раздевается перед веб-камерой с 16 лет, когда она была беременна:

По данным ООН, тайфун «Хайян» оставил без крова около четырех миллионов филиппинцев. Только за 2014 год количество проституток в стране, где и прежде проституция процветала, увеличилось в два с лишним раза. За тот же период полиция получила более пяти тысяч заявлений об изнасилованиях, побоях и других преступлениях против женщин.

Джоджо говорит, что ей не страшно уходить в бордель, хотя с ней случалось всякое. «Я чувствую ответственность за свою семью, и у меня есть цель — восстановить дом. Каждый раз, когда цепляю щедрого иностранца, — это шаг вперед. Новое окно или бетонный блок».