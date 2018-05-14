Выщипыватель подмышек: унизительные профессии прошлого

В период от античности до средних веков весьма очевидным являлось социальное неравенство, которое стало причиной появления значительного количества откровенно странных профессий. Сейчас эти вакансии вызывают удивление и даже отвращение, но в прошлом некоторые из них были даже почетными.

Сукновал

В Древнем Риме и, кроме того, Европе периода средних веков ткань обрабатывали водой вместе с мочой, чтобы очистить ее от грязи и подготовить к дальнейшей переработке.

Сукновал часами мял ногами одежду, стоя в неприятной массе, мочу для которой собирали по окрестностям и даже выставляли емкости на улицах, чтобы прохожие помогали в пополнении запасов.

Мальчик для битья

В XV-XVI веках чуть ли не за каждым английским принцем непременно закреплялся мальчика для битья, который получал все наказания за отпрыска благородных кровей.

Дело в том, что наказывать принца мог только король, но того часто не оказывалось рядом, поэтому слуги раздавали подзатыльники и прочие удары специальному человеку. Расчет был на то, что принцу станет стыдно, что из-за него вынужден страдать невиновный, и тот будет вести себя примерно.

Парикмахер

Древнеримские служанки, мастерившие прически на головах своих хозяек, имели дело с весьма неприятными ингредиентами, из которых изготавливали закрепляющие вещества для волос. Они состояли из гнилых пиявок, мочи, также не обходилось голубиного помета и, кроме того, чернильной жидкости кальмаров.

Похититель трупов

В начале развития анатомии профессорам необходимо было знать как все устроено у человека, поэтому они изучали трупы. По заказам докторов бесстрашные и не брезгливые люди откапывали свежие трупы, и указанная профессия сохраняла свою актуальность вплоть до XIX века, вызывая протесты общества.

Собиратель пиявок

В прошлом популярным методом лечения было кровопускание и часто для этих целей использовались пиявки, укус которых считался лекарством от любой болезни. Докторов и алхимиков снабжали достаточным количеством пиявок специальные люди, которые вылавливали их в местных водоемах. Зачастую эти работники ходили по заболоченным прудам босиком, собирая на своих лодыжках пиявок, а из-за кровопотери они иногда теряли сознание.

Туалет

Английские короли и обладатели высоких чинов имели при дворе обученных людей, которые в любое время дня и ночи могли выбросить содержимое ночного горшка и тщательно его помыть.

Король Генрих VI обеспечил введение новой должности — придворного королевского судна, который всегда вынужден был носить за своим монархом прообраз современного унитаза, отвечая также за наличие воды и полотенец. Этот человек имел весьма личный доступ к королю и мог находиться с ним в уединенном месте, что возвышало его среди других слуг.

Выщипыватель подмышек

Гладкая кожа считалась атрибутом красоты еще в Древнем Риме, и тогда за чистотой зоны подмышек и других частей тела следил специальный человек. Зачастую эти работники орудовали щипцами, но иногда экспериментировали с разнообразными смесями в надежде, что волосы начнут выпадать сами по себе.