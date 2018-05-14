Почему некоторые церкви поддержали Гитлера

Во время Второй Мировой войны православная церковь встала на сторону нацистской Германии . Причем не только русская, но и сербская. Даже монахи с Афона выступили за Гитлера. А ведь еще был и римский папа Пий XI, и мусульманское духовенство.

Ситуация перед началом войны

Латвии, Литвы, По статистике к началу Второй Мировой войны на территории 25 областей РСФСР не осталось ни одного действующего православного храма. Даже церквей и тех насчитывалось не более 5 тысяч. Такая же картина наблюдалась и в Украине , и в Белоруссии . Православные храмы — чуть более 3 тысяч — были разбросаны по территориям Эстонии Финляндии , Северной Буковины и Польши

Религия каленым железом выжигалась по всей стране, священнослужители подвергались гонениям. Собственно, это и послужило главной причиной, по которой служители представители православной церкви открыто поддержали нацистскую Германию.

Более того, видные митрополиты даже благословили агрессоров на «священную» войну с Советским Союзом. Как тогда говорили: «Хоть с чёртом — но не с большевиками». А Гитлера называли не иначе, как «освободителем России ». Все от тех же большевиков, разумеется.

Листовки с таким содержанием были напечатаны в июне 1941 года: «Во Христе возлюбленные братья и сестры! Карающий меч Божественного правосудия обрушился на советскую власть, на ее приспешников и единомышленников. Христолюбивый Вождь германского народа призвал свое победоносное войско к освященной борьбе против богоборцев, палачей и насильников, засевших в Московском Кремле… Воистину начался новый крестовый поход во имя спасения народов от антихристовой силы… Будьте участниками в новой борьбе, ибо эта борьба и ваша борьба; это— продолжение той борьбы, которая была начата еще в 1917 г., — но, увы! — окончилась трагически. Каждый из вас сможет найти свое место на новом антибольшевистском фронте. „Спасение всех“, о котором Адольф Гитлер говорил в своем обращении к германскому народу, есть и ваше спасение. Настал последний решительный бой. Да благословит Господь новый ратный подвиг всех антибольшевистских бойцов и даст им на врагов победу и одоление. Аминь!» Как уже было сказано выше, нацистов поддерживали и представители других конфессий.

Тот же папа римский Пий XI еще за девять лет до начала Второй Мировой (10 февраля 1930 года) в своем послании призывал всех христиан Европы объединиться и начать «молитвенный крестовый поход» против молодого Советского Союза. Удивительно, но на сторону Гитлера встало даже несколько представителей мусульманского духовенства.

Самым известным и влиятельным из которых считался верховный муфтий Хадж Амин аль-Хусейни. Благодаря его активному участию в нацистской армии появились «особые» исламские легионы, в которые входило свыше трехсот тысяч мусульман-добровольцев из территорий Советского Союза.

Всеобщая поддержка

Духовенство на оккупированных территориях активно сотрудничало с немецкими карателями. По официальной статистике, по благословению священнослужителей в захваченных фашистами землях погибло более 7 млн мирных граждан. Еще более 4 млн умерло из-за насильственного действия оккупационного режима. Примерно пять миллионов граждан СССР по негласному согласию церкви были переправлены в Германию на принудительные работы. Из них более двух миллионов погибло.

По различным оценкам, благословленный православной церковью крестовых поход против СССР унес жизни более 26 млнчеловек. Около двух тысяч городов и поселков, примерно семьдесят тысяч сел и деревень, свыше шести миллионов зданий были разрушено в ходе войны. Интересно вот еще что: фашистов открыто поддержала не только церковь, но и русская эмиграция, которая в большинстве своем была православной.

Для тех людей, которым пришлось покинуть родину во время революции, агрессия Германии представлялась как война за освобождение родной страны от большевиков. Когда стало известно, что фашисты атаковали Советский Союз, парижский митрополит Серафим объявил: «Да благословит Всевышний великого Вождя Германского народа, поднявшего меч на врагов самого Бога… Да исчезнут с лица земли масонская звезда, серп и молот».

Поддержал «коллегу» и архимандрит Иоанн (впоследствии он станет архиепископом Сан-Францисским): «Кровавая операция свержения Третьего Интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу».

После того, как немцы оккупировали территорию Польши, они, чтобы «не разочаровать» союзную православную церковь, совершили «богоугодное дело». А именно: православным жителям Польши начали активно возвращать церкви, некогда переделанные в соответствии с католическими требованиями.

В журнале «Церковная жизнь» появилась, посвященная этому публикация: «…православное население встречает доброжелательное отношение со стороны немецких властей, которые по первой просьбе населения возвращают ему отобранное поляками церковное имущество».

Также немецкие хозяева поспособствовали появлению во Вроцлаве православного богословского института. А вот на оккупированных советских территориях ситуация была совершенно иной. На украинской и белорусской землях немцы оказались не столь лояльными к местным представителям духовенства.

Сказалось то, что большинство священнослужителей отказывались сотрудничать с нацистами. Они либо уходили к партизанам, либо погибали от рук захватчиков. Были, конечно, и те, кто имитировал сотрудничество, а на деле всячески старался вредить немцам.

Не обошлось и без полноценных предателей, которые свято верили, что Гитлер «освобождает» их. Так, например, было в Прибалтике. Когда немцы вошли на эту землю, местный митрополит Сергей первым делом решил договориться с захватчиками. И сумел доказать им, что является яростным антикоммунистом.

Поэтому на территории Прибалтики (единственной во всех оккупированных советских землях) РПЦ не только не подверглась гонениям, а наоборот, расширилась и укрепилась во власти. Хотя в тех же Латвии и Эстонии больше тяготели к автокефалии. Поэтому местные митрополиты делали все, чтобы стать независимыми от Москвы

Интересная публикация прошла в «Церковном обозрении», посвященная «годовщине крестового похода» под авторством Е. Махароблидзе (22 июня 1942 года):

«Прошёл год, как поднят меч Правды на самого страшного врага всего человечества — коммунистический интернационал.

И вот ныне значительная часть европейской России свободна уже от этого проклятого врага и обезврежена и очищена от этой заразы. И там, где давно уже не раздавался колокольный звон и где славить Всевышнего считалось тяжким преступлением — там теперь разносится малиновый звон колоколов; открыто и безбоязненно, с усугубленными лишь чувствами несутся к престолу Царя Вселенной молитвенные вздохи освобожденного из ада русского народа.

И нет слов, нет чувств, в которых можно было бы излить заслуженную благодарность освободителям и их Вождю Адольфу Гитлеру, восстановившему свободу вероисповеданий. Но Правда побеждает, она и победит. И недаром Провидение избрало Вождя Великой Германии Своим орудием сокрушения этого общечеловеческого врага. Германский народ знает это, и в этом залог, что он в союзе с другими народами доведёт с Божьей помощью борьбу до конечной победы. И мы верим, что это будет так».

Истина где-то посередине

Сейчас, спустя годы, обо всех этих событиях говорить не принято. Можно встретить множество публикаций, в которых говорится, что СССР победил в войне не силой духа, оружия и советских граждан, а верой и молитвой.

Понятно, что нацистскую Германию поддерживали по большей части кабинетные митрополиты. Кто-то из них действительно верил, что Германия сумеет одолеть большевиков и вернуть церкви былую власть и привилегии. Другие поддерживали Гитлера исключительно из-за личных амбиций и корыстных целей, мечтая о ключевой роли в новом мире. Третьи понимали, что нацизм ничем не лучше коммунизма и что немцы просто используют священнослужителей для достижения собственных целей.

Были и такие, которые воевали вместе с простыми солдатами и просто молили Бога о спасении. Но так или иначе, мировые конфессии поддержали Гитлера по одной причине — все — и христиане, и мусульмане — боялись СССР.