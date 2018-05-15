Ещё
Когда начали «играть» свадьбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда начали «играть» свадьбы 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Практически каждый из нас слышал устойчивое выражение — «сыграть свадьбу», а многие и не раз употребляли его в своей речи. Но задумывались ли вы, почему говорят именно так? Ведь другие торжественные мероприятия, например, юбилеи, дни рождения или выпускные вечера празднуют, справляют или отмечают, но никак не играют.
Ответить на этот вопрос можно, если вспомнить о народных и культурных традициях, которые на протяжении веков складывались в России и относятся к этому торжественному мероприятию. Ещё с древних времен свадьбы в нашей стране было принято делать максимально яркими, громкими и запоминающимися.
В честь брака устраивали настоящий пир, на который приглашались не только родственники и друзья, но зачастую вся деревня. Обязательно устраивали пышные застолья, а также приглашали музыкантов и других людей, которые должны были развлекать гостей. Свадьба непременно сопровождалась танцами и плясками.
С другой стороны, употребление слова «играть» в отношении свадебной церемонии может быть связано с ее театральностью, которая опять же является важным элементом народной культуры. Классическая русская свадьба — это не просто венчание в церкви и свадебный пир, а целый комплекс семейных обрядов, включающих в себя сватовство, смотрины, выкуп и многое другое.
При этом все они не только сопровождаются песнями и музыкой, но и являются своего рода постановкой. Это настоящее театральное представление, где у каждого есть своя роль, которую он, словно в спектакле, должен выучить и сыграть перед публикой.
Кириллица: последние новости
Почему у русских были цари, а не короли Что помогло русским крепостям никогда не сдаваться Каких женщин на Руси звали бабами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Антарктиде обнаружили загадочный предмет16
На пляже нашли тушу 6-метрового волосатого монстра21
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать108
Главные секреты Крымского моста4
Интимная лексика на Руси: никаких запретов62
Видео
00:30
Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
Безумный мир
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
01:22
НАСА запустит на Марс вертолет
Вещи
03:15
Главные секреты Крымского моста
Места
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
05:06
Раскрыта ещё одна тайна пирамиды Хеопса
Места
01:05
«Наполню ванну твоей кровью»: 65 000 смс любимому
Безумный мир Криминал
00:57
На пляже нашли тушу 6-метрового волосатого монстра
Безумный мир
05:19
Какие загадки хранят храмы
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение