Какие блюда народов севера опасны для остальных

В суровой тундре северные народы приспособились употреблять в пищу самые разные продукты от ягод, грибов и ивовой коры до личинок насекомых, внутренностей животных и даже их костей и рогов.

Особенно экзотической выглядит кухня чукчей и эскимосов, ведь эти северные народы привыкли квасить мясо, рыбу и даже птиц, закапывая их в холодную тундровую землю или, наоборот, вывешивая на солнце.

Ман’так’

Советские антропологи Афанасьева и Симченко, побывавшие на Чукотке в экспедиции рассказывали о блюде ман’так’, приготовление которого им приходилось видеть.

Это популярная еда береговых чукчей и эскимосов Наукана, она готовится из толстой китовой кожи по разным рецептам. Например, её можно заготовить впрок, уложив в бочонок и плотно переложив листьями иван-чая с водой — в таком виде ман’так’ сохраняется до зимы.

Второй способ получения ман’так’ — квашение толстых пластин китового мяса вместе с кожей в больших земляных ямах. Зимой их раскапывали и употребляли в пищу как в сыром, так и в вареном виде. В последнем случае в котёл обязательно добавляли листья тундрового горца.

Каху — отдельное блюдо чукотской кухни; для его приготовления из земляной ямы доставали заквашенную китовую печень, резали на кусочки, добавляли свежую кожу кита и заправляли густым моржовым жиром.

Выделяющийся из печени сок шёл для приготовления другого блюда — к’аюка: его смешивали с горячим жиром нерпы и ели.

Мысек

Мысек представляет собой слегка протухшие (с душком) почки морского животного, которые едят сырыми, поливая их растопленными тюленьим жиром.

Рыбьи головы

Антропологи Вдовин, Батьянова упоминают особый способ приготовления деликатеса из рыбных голов. Для этого брали мешок, сшитый из шкуры нерпы, в него клали рыбьи головы и растертую икру, шкуру завязывали и оставляли киснуть на три-четыре дня, после чего доставали и съедали содержимое мешка в сыром виде.

Копальхен

Но самым удивительным блюдом чукотской является копальхен — заквашеное мясо животного, которое европейцам лучше даже не пробовать, поскольку он содержит трупный яд, способный быстро убить не привыкшего к нему человека.

От этого яда чукчей и эскимосов защищает особый фермент — цитохромом Пэ-450, который его нейтрализует. Даже способ приготовления копальхена способен вызвать у цивилизованного человека культурный шок.

Для приготовления экзотического блюда чукчи сначала ловили морское животное, например, молодого тюленя. Если копальхен делали из оленины, то выбирали крепкого, молодого и откормленного оленя. Затем животное несколько дней морили голодом, чтобы очистилась система пищеварения, а потом умерщвляли способом, который исключал появление ран на теле — чаще всего душили.

Если речь шла об олене, то его труп погружали в болото, сверху, засыпая торфом и прикрывая ветками, и оставляли на полгода; моржа или тюленя закапывали недалеко от прибоя. Через полгода готовый копальхен извлекали из земли и ели, разрезая на ломтик и макая его в приправу — например, в кровь оленя.

Вилк’рил

Это блюдо готовили из крови северного оленя и его желудочного сока. После забоя из желудка животного вынимали содержимое и отжимали его в чашку, туда же добавляли мелко порезанные хрящи, жир, кровь и перемешивали.

Затем помешали это обратно в желудок, заквашивали в течение трех-четырех дней и ели, иногда добавляя клюкву или бруснику.

Кивиак

Это особое, праздничное блюдо, для приготовления которого нужны тюленья шкура и не менее четырехсот тушек чистика — небольшой морской птицы. Птиц не потрошат и даже не очищают от перьев, закладывают в шкуру тюленя, запечатывают жиром и кладут под пресс на срок от трех месяцев до полутора лет.

Затем кивиак достают и едят сырым, правда, делают это исключительно на свежем воздухе, так как запах сшибает с ног.

Квашеный гусь

Это блюдо из долганской кухни. Для его приготовления потрошеную тушку гуся кладут в мешок из гагачьей кожи и два–три месяца хранят в яме в вечной мерзлоте. Гуся, который получается «с душком» сырым не едят, из него варят суп или готовят жаркое.

Песцы и ондатры

Российский академик Анатолий Дмитриевич Мухачев в воспоминаниях о Сибири упоминал, как ненцы умело готовили песцов и делали из них весьма вкусное блюдо.

Сначала тушку зверька вымораживали в течение недели, затем разделывали и замачивали в холодной воде на 10 часов, меняя воду два-три раза, а потом тушили на медленном огне около часа, добавляя специи.

А нганасаны делали из песца строганину и ели её, макая в рыбий жир. Ели и ондатру: аккуратно разделывая тушку, варили из неё бульон.

Медвежьи лапы

Для этого блюда эвенкийской кухни лапы медведя обдирают от шкуры, когти удаляют, а сами лапы опаливают над костром, а затем дополнительно моют, после чего режут на куски и жарят на оленьем жире в глубокой сковородке.

Байкальский омуль с душком

Это блюдо бурятской кухни, которое снискало славу и у европейцев. Классический омуль « с душком» готовится в бочке. Рыбу потрошат, моют, солят и складывают в бочку, однако соли кладут довольно мало. Затем бочку закапывают в землю или ставят в холодный погреб.

Весной бочку вскрывают и едят готовый ферментированный продукт. Рыба приобретает неподражаемый нежный вкус и отталкивающий запах. Умельцы готовят омуль «с душком» и в холодильнике. Рыбу покупают в магазине, потрошат ее, моют, заворачивают в промасленную бумагу и оставляют в холодильнике, пока она не приобретет нужную консистенцию.

Сибирское мороженое

Но не надо думать, что все блюда северной кухни такие экзотические. Некоторые могут вызвать и аппетит, например акутак — мороженое эскимосов, которое готовят из смеси ягоды (малины, морошки, или клюквы) с жиром и мелко порубленными мясом или рыбой.

А у якутов существует блюдо под названием дагда, которое делают, замораживая взбитые сливки, смешанные с земляникой.