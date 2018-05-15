Как девушки на Руси проявляли ласки

Традиции ласк существовали во все времена. Ласку мы проявляем к своим родным, к любимому человеку, к ребенку. А как с этим обстояло дело на Руси?

Ласки до брака

О ласках и интимной жизни древних славян известно очень мало. Ряд исследователей считает, что в дохристианскую эпоху добрачные половые отношения на Руси были нормой, а порой наши предки и вовсе устраивали оргии, как правило, связанные с определенными языческими праздниками.

Так это или нет, спорный вопрос, на который в исторических источниках нет однозначного ответа. Но с приходом христианства интимные отношения стали строго контролироваться Церковью. Хотя, разумеется, не каждая девушка «блюла себя до венца». Но добрачные связи всячески осуждались.

Однако это не значило, что у русских девушек до свадьбы вообще не было никаких контактов с парнями, особенно у крестьянок. Парни и девушки встречались на работе в поле, на посиделках, на праздниках. И нередко между ними завязывались любовные отношения.

Что могла позволить себе незамужняя девушка, если не хотела, чтобы ее сочли блудницей? Разумеется, имели место и объятия, и прикосновения. Парень и девушка, которые нравились друг другу, могли незаметно прикасаться друг к другу ладонями, сплетать пальцы, те, кто посмелее, ходили взявшись за руки. И, конечно, они целовались.

Насколько откровенными могли быть ласки? Во многом это зависело от того, как далеко парень и девушка готовы были зайти. Могли практиковаться и нежности «ниже пояса», но если об этом узнавали, то девушку называли «бесстыжей».

В ходу были ласковые обращения, многие из которых в современном русском языке уже не используются. Например, девушка могла называть своего любимого «задобный» — «милый, любезный, желанный»; «ладушко» — «хороший, любимый»; «месяц мой ясный». Парень, в свою очередь, мог величать возлюбленную «белушкой», «зазнобушкой», «дролечкой», «лапушкой», «любушкой», «душенькой», «милушкой», «лелей». Независимо от пола возлюбленные обращались друг к другу со словами: «Разласка милая!» Обычно так звучало приветствие.

Какие ласковые обращения существовали между женами и мужьями?

Между мужем и женой существовало обращение «сугревушка ты моя теплая!» Замужняя женщина могла обратиться к мужу со словами: «Свет очей моих». Мужчина на Руси являлся для женщины светом, который освещал ей путь, позволял реализовать свое созидательное начало. Были и другие обращения: «сокол мой ясный», «люба мой», «добрый молодец», «суженый мой», «богатырь», «услада сердца моего», «милый друг», «дружочек», «друг любезный». Муж же обращался к жене: «Душа моя», так как любимая женщина олицетворяла собой духовный смысл его бытия, вдохновляла его на подвиги и свершения. Часто жен называли любовно: «краса ненаглядная», «голубка моя», «лебедушка белая».

Особенно ластились женщины к мужьям, если те были не в духе, чем-то разгневаны, старались их успокоить: «Сокол ты мой ясный, свет очей моих, приляг, отдохни с дороги!» Если муж за что-то злился на жену, она могла кинуться ему в ноги, обхватить, со словами: «Услада сердца моего, нет моей вины перед тобою!» Кстати, на Руси долго существовал обычай, когда жена должна была мыть мужу ноги.

Как ласкали детей на Руси?

Свои «ласковые» традиции бытовали и в отношении детей, хотя на Руси их не принято было слишком баловать. Женщина могла прижать к себе ребенка, если он был испуган или она пыталась его защитить, детишек принято было гладить по голове, ерошить волосы, целовать в лоб. Причем нередко женщина вела себя так и с чужими детьми, не только со своими.

Такие современные обращения, как «мальчик», «девочка», «малыш», в ходу не были. Малолетних чаще всего называли словом «дитятко». Подростков в зависимости от пола — «отрок» или «отроковица». Своих детей звали ласковыми прозвищами: «рыбка», «зайчик», «зернышко», «птичка», «солнышко». Мальчика или юношу могли звать «милок», «касатик», «соколик». Девочку или девушку — «девонька». Позднее появились обращения, которые и теперь в ходу: «сынок», «доченька», «внучок», «внученька».

Как видите, времена меняются. В наши дни уже при первом знакомстве ласки между совсем юными парнем и девушкой могут быть очень откровенными. Одни ласкательные слова ушли из обихода, их заменили другие. Но суть от этого не изменилась, и потребность людей в нежности никуда не делась.