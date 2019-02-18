Огненные шары Наги, остров-«пожиратель кораблей» и другие странности природы

Не только ученые, но и обычные люди замечают, что в последние годы на планете катаклизмы происходят все чаще. Цунами и землетрясения, ураганы и извержения вулканов, наводнения и снег в пустынях — все это выглядит странно и пугающе. Но даже среди этих знакомых явлений есть такие, которые ученые пока не в силах объяснить.

Огни землетрясений

Пока сейсмологи на научились точно предсказывать, где, когда и какой силы произойдет землетрясение. За них это делает природа с помощью огней землетрясений, которые напоминают северное сияние. Науке неизвестно, почему они возникают.

Огненные шары Наги

Ежегодно на севере Таиланда можно наблюдать эффектное явление — огненные шары на реке Меконг. Они появляются обычно в октябре, взмывая на несколько метров над водой и исчезая. Единой версии, почему образуются огненные шары, нет.

Остров Сейбл, «пожиратель кораблей»

Остров, возле которого сталкиваются ледяное Лабрадорское течение и теплый Гольфстрим, постоянно движется со скоростью 230 метров в год. Возле него постоянно происходили кораблекрушения, а остовы кораблей быстро засасывал прибрежный песок.