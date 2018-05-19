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Тест: кого обзывали «колупаем» и «захухрей»?
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Тест: угадайте значение старорусских ругательств 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь"
Русский язык богат и многообразен. Мы в своей речи используем огромное количество слов, строим порой витиеваты фразы, чтобы выразить свое восхищение чем-то или кем-то. А не задумывались ли вы, что и ругаться тоже можно достаточно красиво?
Нет, разумеется, проще сказать кому-то просто обидное "дурак", не рискуя быть непонятым. Но, согласитесь, куда интереснее ввернуть в свою речь словечко, услышав которое ваш оппонент точно поймет, что им, мягко говоря, недовольны, но над значением "подаренного" эпитета голову поломает.
Но для этого необходимо самому понимать, что и кому говорить. Давайте потренируемся.
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