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Интригующие факты о СССР, которые не все знают
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Интригующие факты о СССР, которые не все знают 

Рамблер 46 минут назад
Представители старшего и среднего поколения вспоминают жизнь в Советском Союзе с лёгкой ностальгий и уверяют, что прежде жилось проще. Но вряд ли в СССР всё действительно было безоблачно. Впрочем, каждый может составить собственное мнение, основываясь на этих фактах.
1. Удивительно, но до 1990 года официальный язык в СССР никак не был закреплён. Вышедший в апреле 1990 года закон официально закрепил русский язык в качестве государственного.
2. Звание «Почётный гражданин СССР» присвоили всего двум людям. 29 октября 1949 года его получили Лаврентий Берия и Игорь Курчатов. Оба они имели отношение к атомному проекту.
3. Советский Союз первым запустил межпланетную станцию. 16 ноября 1965 года стартовала станция, отправившаяся на Венеру.
4. За то время, что у власти был Иосиф Сталин, золотой запас страны вырос в 6 раз.
5. «Советское шампанское» впервые выпустили в 1937 году. Пик производства пришёлся на семидесятые годы.
6. Советское мороженое за границей считали деликатесом и предлагали только в дорогих ресторанах.
7. В СССР производили собственный виски «Виски 73», который делали из спирта и импортных ароматических добавок.
8. За время существования СССР официально принял участие в трёх войнах: с 1939 году в советско-финской, в 1941-1945 во Второй мировой, в 1945 году в советско-японской. И не проиграл ни одной из них.
9. С 1965 по 1988 год СССР провёл более сотни ядерных взрывов в мирных целях, например, при поисках полезных ископаемых.
10. С тридцатых по восьмидесятые годы в Москве передвигали многоэтажные дома.
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