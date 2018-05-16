Интригующие факты о СССР, которые не все знают

Представители старшего и среднего поколения вспоминают жизнь в Советском Союзе с лёгкой ностальгий и уверяют, что прежде жилось проще. Но вряд ли в СССР всё действительно было безоблачно. Впрочем, каждый может составить собственное мнение, основываясь на этих фактах.

1. Удивительно, но до 1990 года официальный язык в СССР никак не был закреплён. Вышедший в апреле 1990 года закон официально закрепил русский язык в качестве государственного.

2. Звание «Почётный гражданин СССР» присвоили всего двум людям. 29 октября 1949 года его получили Лаврентий Берия Игорь Курчатов . Оба они имели отношение к атомному проекту.

3. Советский Союз первым запустил межпланетную станцию. 16 ноября 1965 года стартовала станция, отправившаяся на Венеру.

4. За то время, что у власти был Иосиф Сталин, золотой запас страны вырос в 6 раз.

5. «Советское шампанское» впервые выпустили в 1937 году. Пик производства пришёлся на семидесятые годы.

6. Советское мороженое за границей считали деликатесом и предлагали только в дорогих ресторанах.

7. В СССР производили собственный виски «Виски 73», который делали из спирта и импортных ароматических добавок.

8. За время существования СССР официально принял участие в трёх войнах: с 1939 году в советско-финской, в 1941-1945 во Второй мировой, в 1945 году в советско-японской. И не проиграл ни одной из них.

9. С 1965 по 1988 год СССР провёл более сотни ядерных взрывов в мирных целях, например, при поисках полезных ископаемых.

10. С тридцатых по восьмидесятые годы в Москве передвигали многоэтажные дома.