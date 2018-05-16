Явления, которые не могут объяснить археологи

Некоторые из древнейших тайн не могут быть раскрытыми по ряду причин. Либо по потере данных и доказательств, либо из-за разрушения археологических памятников, либо из-за нестыковок в истории. Мы расскажем вам о таинственных случаях, которые не могут объяснить ученые даже в 21 веке.

Странное захоронение в Мексике

В 1994 году археологами была найдена погребальная камера во время раскопок Паленки. Внутри оказался гроб с женскими останками, которые покрывал красный порошок. Кроме того, в гробу находилось огромное количество украшений из жемчуга и нефрита, а на самом черепе была диадема и нечто похожее на маску.

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Согласно исследованиям, возраст женщины составлял 60 лет на момент смерти. Находка оказалась очень интересной для ученых, ведь ранее считалось, что власть могли унаследовать лишь мужчины, а женщин не настолько ценили в обществе, чтобы хоронить их с сокровищами.

Человек Ла-Вента, Мексика, 1947

В Ла-Вента было найдены интересные артефакты, в числе которых 17 голов огромных статуй. Ученые до сих пор мучаются вопросом, как люди могли создать статуи подобных размеров, при помощи каких инструментов, и как производилась транспортировка материалов.

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Однако самый главный вопрос — для чего нужны были такие большие головы.

Винчестерская винтовка, модель 1873 года

Оружие нашли прислоненным к дереву в Большом бассейне национального парка, расположенного в Юте. В конце 1870-х на этой территории появлялось много ранчо и непонятно, почему винтовка осталась никем не тронутой более сотни лет.

Потерянный город в пустыне Калахари в Южной Африке

В 1885 году путешественник Фарини представил миру доклад о таинственном городе, который он обнаружил в пустыне. Сам доклад был впоследствии передан Королевскому географическому обществу Великобритании. Через несколько лет Фарини издал труд, в котором представил свои теории относительно города.

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Изобретатель утверждал, что сам город представлял собой дугообразную форму, а некоторые части уходили в песок. А. Дж. Клемент проводил исследования относительно теории Фарини и по его предположениям, город является набором монументальных скал. Лишь в 2016 году в ходе экспедиции в Калахари удалось обнаружить стены этого города.

Могила Александра Македонского

Легенда гласит, что после смерти полководца поместили в гроб из золота и отправили сперва в Мемфис, а затем в египетскую Александрию, где он исчез. Также ученые утверждали, что гроб был обнаружен в Ливане: на голове воина был шлем львов. Но позже оказалось, что это было захоронение короля Сидона. В 2014 году скелет все же нашли в Центральной Македонии. Однако до сих пор не было проведено тщательной экспертизы, чтобы уточнить личность погребенного.

Мумии в Сан-Бернардо, Колумбия

Ежегодно количество туристов, посещающих город Сан-Бернардо только увеличивается. Все едут сюда чтобы поглазеть на необычных мумий. Сами ученые не могут стопроцентно говорить о происхождении этих мумий. В 1957 году городское кладбище затопило и людям пришлось вытаскивать останки. Рабочих поразило то, что некоторые трупы были мумифицированы.

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Согласно утверждениям местных жителей, причиной мумификации могла стать особая диета, включающая фрукты и чайот. Но это не объясняет, почему одежда на мумиях осталась нетленной.

Гробница Чингисхана

В 15 веке ученые обнаружили место, где Чингисхан выиграл великое сражение. Исторические сведения гласят, что Чингисхан любил и почитал это место, а саму гробницу археолог Мори Кравиц искал более 40 лет. Долгое время исследователь пытался найти реку Бручи, ведь она была неизвестна картографам. Он смог найти только топоним: Баруун Брух. И хотя археолог уверен, что гробница находится где-то неподалеку от реки, ее до сих пор не могут обнаружить.

Могила Поморие, Болгария

Куполообразная гробница располагается на территории Ангиало-некрополей, которые относятся к римскому времени правления. В самой гробнице сочетается как фракийский, так и римский стиль.

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По мнению историков, гробница может быть лишь памятником, как дань уважения героям того времени. Но исследования еще не приостановлены и, возможно, ученые скоро выяснят реальную цель создания гробницы.

Рукопись Сибью, Румыния

Этот документ включат в себя подробные сведения о науке про ракеты. В 1555 году ученый Конрад Хаас успешно объяснил запуск многоступенчатой ракеты и его приписывают к авторству рукописи Сибью. Кроме того, ученый описал современные космические аппараты и работу ракетного топлива. Над расшифровкой подлинности рукописи исследователи бьются по сей день. ​