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По какому дереву нельзя стучать
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По какому дереву нельзя стучать 

Кириллица 12 минут назад
Фото: Кириллица
Нашему народу свойственно использовать разные приметы для того, чтобы уберечь себя от сглаза, дурных мыслей, неприятностей. Одной из таких примет является троекратный стук по дереву.
Корни этой приметы уходят в дохристианскую эпоху, когда для того чтобы не навлечь на себя беду чрезмерным хвастовством, необходимо было дотронуться до дерева. В дохристианское время считалось, что в дереве живут духи, которые способны защитить человека. Стук по дереву использовался для того, чтобы приглушить свой голос, если человек вдруг перехвастался.
Современная традиция стучать три раза по дереву, уже относится к христианскому времени (дерево ассоциировалось с крестом Иисуса Христа).
При этом стучать лучше всего именно по дубу, так как это дерево считается божественным. Сейчас мы используем этот ритуал, чтобы уберечь себя от сглаза, неприятностей, помня о том, что стучать по деревянному столу и осине нельзя.
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