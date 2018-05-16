По какому дереву нельзя стучать 

Нашему народу свойственно использовать разные приметы для того, чтобы уберечь себя от сглаза, дурных мыслей, неприятностей. Одной из таких примет является троекратный стук по дереву.
Корни этой приметы уходят в дохристианскую эпоху, когда для того чтобы не навлечь на себя беду чрезмерным хвастовством, необходимо было дотронуться до дерева. В дохристианское время считалось, что в дереве живут духи, которые способны защитить человека. Стук по дереву использовался для того, чтобы приглушить свой голос, если человек вдруг перехвастался.
Современная традиция стучать три раза по дереву, уже относится к христианскому времени (дерево ассоциировалось с крестом Иисуса Христа).
При этом стучать лучше всего именно по дубу, так как это дерево считается божественным. Сейчас мы используем этот ритуал, чтобы уберечь себя от сглаза, неприятностей, помня о том, что стучать по деревянному столу и осине нельзя.